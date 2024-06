Rod Stewart in der Arena Leipzig: Alle Hits zum letzten Mal

Er ist ein Weltstar und zählt zu den erfolgreichsten britischen Rocksängern aller Zeiten: Rod Stewart ist noch einmal auf großer Global-Hits-Tournee unterwegs.

Von Heiko Nemitz

Leipzig - Er ist ein Weltstar und zählt zu den erfolgreichsten britischen Rocksängern aller Zeiten: Rod Stewart (79) ist noch einmal auf großer "Global Hits"-Tournee unterwegs. Angetreten mit dem Versprechen, alle seine größten Songs zu performen, gastiert der Sänger mit der Reibeisenstimme am Freitag in der Arena in Leipzig. Wohl zum letzten Mal.

Rod Stewart (79) bei einem Konzert seiner finalen "Global Hits"-Tour im Mai in Bratislava. © Jaroslav novák/TASR/dpa Eigentlich erstaunlich, dass man Rod Stewart oft nicht auf dem Zettel hat, wenn es um die ganz großen Superstars geht. Als würde man ihn in gemütlichen Las-Vegas-Shows verorten. Da täuscht man sich. Gewiss: In aktuellen Popcharts spielt Stewart keine Rolle mehr. Aber die Kette seiner Hits - ob als Frontmann der Faces oder später als Solokünstler - ist lang, sie sind in den Kanon der Rockgeschichte eingegangen. "Maggie May" und "Hot Legs", "Da Ya Think I'm Sexy", "Sailing" oder "Young Turks" - der Mann kann Rock, Disco und Balladen, Klassiker des Great American Songbook oder Swing.

Mehr als 250 Millionen Tonträger hat er in über 50 Jahren verkauft. Und dabei stets einen etwas halbseidenen Rockstar-Lifestyle kultiviert: Leoparden-Look, Stachelfrisur und Goldkettchen, Champagner, Fußball, langbeinige Blondinen. Lange her, längst lässt er es ruhiger angehen, 2016 wurde der achtfache Vater zum Ritter geschlagen.

Wird Rod Stewart das letzte Mal in Leipzig zu sehen sein?