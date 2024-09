Runde Geburtstage und jede Menge Spiel und Spaß: Das ist diese Woche in Leipzig los

Leipzig - Bevor am Freitag die Hobbymesse Leipzig übernimmt, gibt es noch viel zu erleben. Ob Konzerte, Aktionstage oder Jubiläen: Welche Events Ihr Euch nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps .

Mit der Radio-Hymne "Leiser" (2018) landete Lea (32) ihren ersten Erfolg. Seither ist die 32-Jährige nicht mehr aus dem deutschen Pop wegzudenken. Für ihre "Von der Schönheit und Zerbrechlichkeit der Dinge"-Tour kommt sie am Montag nach Leipzig in die Quarterback Immobilien Arena. Los geht's um 20 Uhr. Tickets gibt's auf Eventim.de .

Unter dem Motto "Parks statt Parkplätze" demonstriert der Leipziger Umweltbund "Ökolöwe" am Freitag für mehr Wohlfühloasen und weniger Autostellplätze. Bereits seit 2005 findet der Aktionstag an jedem dritten Freitag im September statt, um daran zu erinnern, wie viel Platz aufgrund von Parkplätzen verloren geht und wie dieser Raum stattdessen gestaltet werden könnte. So verwandeln sich Ende der Woche zahlreiche Stellplätze in Sitzgelegenheiten, Lese-Ecken und Co. Mehr zu dem Thema findet Ihr auf Oekoloewe.de.