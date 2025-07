Schluss mit Langeweile: Diese Events dürft Ihr am Wochenende in Leipzig nicht verpassen

Leipziger Triathlon, Entdeckertage im Zoo Leipzig oder Kinderfest auf dem Augustusplatz: TAG24 hat die besten Veranstaltungen fürs Wochenende rausgesucht.

Von Tamina Porada

Leipzig - Das Wochenende tischt mit einem bunten Programm auf. Neben Sport, Kultur und Spaß für Familien wartet auch die ein oder andere Rarität auf Euch. Wie Ihr Euch am besten die Zeit vertreiben könnt, verraten wir in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Alles in Kürze Leipzig bietet am Wochenende Sport, Kultur und Spaß.

42. Leipziger Triathlon am Kulkwitzer See.

Biedermeierstrandfest am Schladitzer See.

Krabbeln mit winzigen Giganten im Zoo Leipzig.

6. Leipziger Kinderfestival auf dem Augustusplatz. Mehr anzeigen

Leipzig Triathlon

Kulkwitzer See - Am Samstag und Sonntag gehen rund 1700 Leipzigerinnen und Leipziger beim 42. Leipziger Triathlon an die Grenzen ihrer Kräfte und darüber hinaus. Am Samstag findet ab 14 Uhr der Jugendtriathlon und ab 15 Uhr der Fitnesstriathlon statt. Am Sonntag geht's dann aufs Ganze beim Olympischen Triathlon ab 11 Uhr. Start und Ziel ist das Seeufer am Kulki.

Beim Olympischen Triathlon müssen die Starter unter anderem 42 Kilometer Rad fahren und zehn Kilometer laufen. Anfeuern vom Seitenrand ist erwünscht! © PR/Fototeam Leipziger Triathlon e.V.

Biedermeierstrandfest

Biedermeierstrand am Schladitzer See - Die Kulturspielstätte am Haynaer Ufer feiert das ganze Wochenende lang mit einem vielfältigen Bühnenprogramm, Mitmachaktionen und Kinderspielen. An Marktständen könnt Ihr selbst gemachte und lokale Produkte bewundern und viele Gäste werden auch wieder in schönen und aufwendigen Kostümen flanieren. Start ist um 13 Uhr und der Eintritt ist frei.

Die Biedermeierzeit gilt als angestaubt und langweilig - von wegen! Der Haynaer Strandverein will mit diesen Klischees aufräumen. © PR/Maximilian Zwiener

Das große Krabbeln mit "winzigen Giganten"

Zoo Leipzig - Die Entdeckertage im Zoo Leipzig begeben sich am Wochenende auf die Spuren von "winzigen Giganten". 27 überdimensional große Insekten sind über das ganze Gelände verteilt und es gibt verschiedene Aktionen, um mehr über die Krabbeltiere zu erfahren. Das Naturkundemuseum Leipzig zeigt Euch verschiedene Insektenarten hautnah. Start der Aktion ist jeweils um 10 Uhr. Ihr müsst den normalen Eintritt bezahlen.

Gruselig oder faszinierend? Ob und wie man sich den Insekten nähern möchte, kann am Wochenende jeder selbst entscheiden. © PR/Zoo Leipzig

6. Leipziger Kinderfestivals

Augustusplatz - Die Innenstadt ist am Wochenende fest in Kinderhand. In verschiedenen Bereichen könnt Ihr und Eure Kinder zum Beispiel einen Verkehrsparcours absolvieren, Kunstwerke und Andenken zum Mitnehmen basteln oder verschiedene Sportarten ausprobieren. Die Aktionen finden den ganzen Tag über statt und sind kostenlos.

Bei circa 60 Aktionen können sich Eure Kids so richtig auspowern und viel Neues lernen. (Symbolfoto) © 123rf/natalianekrasova

Kitsch und Krempel bei den Filmnächten Leipzig

Galopprennbahn Scheibenholz - Die Kult-Impro-Show feiert zehnjähriges Jubiläum und tritt dafür das erste Mal open air im Rahmen der Filmnächte Leipzig auf. Brian Völkner und seine Band spielen alles von Georg Kreisler bis Roland Kaiser. Dazu begegnen sich Künstlerinnen und Künstler, die so nie zusammen auf der Bühne stehen würden, und sorgen für überraschende Momente. Dabei sind in diesem Jahr zum Beispiel die Sängerin Catt oder Michael Trischan, den man aus "In aller Freundschaft" kennt. Start der Veranstaltung ist am Samstag um 19 Uhr und die Tickets gibt es online für 29 Euro.

Kitsch und Krempel findet normalerweise im Schauspiel Leipzig statt. Jetzt feiert die Kult-Show Prämiere unter freiem Himmel. © PR/Agentur Sender Empfänger

Antikes, Trödel, Floh- und Food-Märkte

agra-Antikmarkt - Am Wochenende findet wieder Europas größter mobiler Kultmarkt statt. Mehrere Hundert Händler bieten alte Möbel, coole Secondhand-Mode, seltene Kunst und auch einige Raritäten an. Veranstaltungsort ist das agra-Messegelände. Der Eintritt ist frei.

Flohmarkt am Adler - Von 10 bis 18 Uhr könnt Ihr am Samstag in der Windorfer Straße 2 am Adler stöbern und entdecken und auch spontan selbst verkaufen. Für 10 Euro und ohne Anmeldung bekommt Ihr einen Tisch und zwei Bänke und könnt Eure Schätze an den Mann oder die Frau bringen.

Ihr habt schönen und noch verwendbaren Krempel und wollt ihn spontan loswerden? Dann ab zum Adler! © Initiative "AM ADLER"