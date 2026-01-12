Ex-VIVA-Moderatorin bringt Italo-Feeling nach Leipzig: TAG24 verlost Karten und mehr!

Leipzig - Mit "VASTA - Die Show zum Blog" startete Nadine Vasta (37) 2009 auf VIVA durch. Inzwischen steht sie als Luca Vasta auf den Bühnen dieser Welt und bringt Italo-Feeling in die Herzen ihrer Fans. Ab März geht es für die Künstlerin erneut auf Tour - und neben ihrem Spaghetti-Pop hat sie dabei noch einiges mehr in Gepäck!

Als Luca Vasta macht Ex-VIVA-Moderatorin Nadina Vasta (37) inzwischen Popmusik mit Italo-Feeling. © Semmel Concerts/Valentina Sergi

Denn neben ihrer Musik hat die Deutsch-Italienerin inzwischen auch ein Kochbuch herausgebracht. Wie der Stil ihrer Lieder hört dieses ebenfalls auf den Namen "Spaghetti Pop" und beinhaltet rund 50 Rezepte der italienischen Küche.

Am 2. März ist die ehemalige VIVA-Moderatorin zu Gast im Leipziger Kupfersaal. Geboten werden soll eine Mischung aus Konzert, Lesung und Italo-Show. Luca Vasta spielt Songs ihrer Alben "Stella" und "Luna" sowie Italo-Klassiker wie "Azzurro" und "Bello e Impossibile". Zwischendurch erzählt sie von ihrem Leben zwischen Berlin und Sizilien, gibt Einblicke in Sprache, Land und Leute und teilt kulinarische Fun Facts.

Wenn Ihr also keine Lust mehr auf Winter und Grau habt, wie wäre es dann mit ein wenig Dolce Vita, um Euch durch die kalte Jahreszeit zu bringen?

