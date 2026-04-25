25.04.2026 06:39 So viele Gratis-Events: Das solltet Ihr am Wochenende in Leipzig nicht verpassen

Am Wochenende ist in Leipzig einiges los. TAG24 fasst die besten Veranstaltungen zusammen und verrät Euch, wo Ihr kostenlos hereinkommt.

Von Tamina Porada

Leipzig - Ein frühlingshaftes und mildes Wochenende erwartet Leipzig. In der Stadt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man es sich am Samstag und Sonntag schön machen und gleichzeitig etwas erleben kann. TAG24 hat einige Highlights in den Veranstaltungstipps zusammengefasst.

Bunte Märkte

agra Antik- und Trödelmarkt - Leipzigs wohl bekanntester und einer der beliebtesten Flohmärkte öffnet am Wochenende wieder. Samstag und Sonntag könnt Ihr auf dem agra Antik- und Trödelmarkt von Alltagsgegenständen, Klamotten bis hin zu seltenen Möbelstücken und Unikaten alles finden. Los geht's ab 8 Uhr auf dem agra Messegelände. Der Einlass ist gratis.

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Flohmarkt am Adler - Ein etwas kleinerer, aber dafür genauso schöner Flohmarkt erwartet Euch am Samstag am Adler im Westen der Stadt. Ab 10 Uhr findet Ihr dort Second-Hand-Kleidung, besondere Kellerfunde und vielleicht auch den ein oder anderen Schatz. Der Eintritt ist frei.

Pöge Flohmarkt - Im Leipziger Osten findet am Sonntag ab 12 Uhr der Flohmarkt im Pöge Haus im Leipziger Osten statt. In gemütlicher Atmosphäre bieten Händler ihre Waren an und dazu gibt es noch Kaffee, Kuchen und eine kleine Auswahl an Getränken. Das Event ist kostenlos.

Beim Flohmarkt am Adler bieten verschiedene private Verkäufer ihre Schätze an. (Archivbild) © Am Adler

Künstlerische Frühjahrsrundgänge

Leipziger Baumwollspinnerei - Auf dem Gelände der ehemals größten Baumwollspinnerei Kontinentaleuropas in Leipzig sind heute zahlreiche Galerien ansässig. Am Samstag und Sonntag öffnen sie kostenlos ihre Türen und zeigen neue Ausstellungen und Werke. Start ist an beiden Tagen jeweils um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Einen Überblick über die Galerien bekommt Ihr hier.

Tapetenwerk Leipzig - Auf dem Gelände des ehemaligen Tapetenwerkes öffnen Künstlerinnen und Künstler ebenfalls das ganze Wochenende lang ihre Ateliers und Werkstätten und präsentieren ihre neuen Werke. Es gibt auch einige Ausstellungen, Angebote für Kinder und Möglichkeiten, etwas zu essen und zu trinken. Der Eintritt ist kostenlos, die Ateliers öffnen jeweils um 11 Uhr. Das ganze Programm könnt Ihr auf der Webseite nachlesen.

Die ehemalige Baumwollspinnerei ist heute das Zuhause von verschiedenen Kunstgalerien. © Leipziger Baumwollspinnerei

Sportpark Camillo Ugi, Markkleeberg - Am Samstag kriegt Sachsen seinen eigenen kleinen Superbowl: den "Sachsen Bowl". Die Leipzig Lions empfangen den Deutschen Vizemeister Dresden Monarchs. Im letzten Test vor der neuen Saison wollen beide Teams schauen, wo sie und ihre Stars stehen und wer im Freistaat die Nase vorn hat. Kick-off ist um 15 Uhr, Tickets bekommt ihr ab 7 Euro online.

Queer Music Festival

Verschiedene Veranstaltungsorte - Bis Sonntag wird Leipzig zu einer Bühne für Konzerte, Filme, Artist Talks, Workshops und Clubnächte. Im Fokus des "Queer Music Festival" stehen vor allem musizierende Menschen, die sich als schwul, lesbisch, bisexuell, trans oder non-binär identifizieren. Das Festival soll laut den Veranstaltern ein sicherer Hafen und ein kraftvolles Zeichen sein. Am Samstagabend findet beispielsweise in der Moritzbastei in der Innenstadt die Konzertnacht statt, die ein Mix aus Live-Musik, Dragshow und Interviews ist. Weitere Events finden überall in Leipzig statt. Einige kosten Eintritt, andere nicht. Einen Überblick mit allen Veranstaltungen und Informationen findet Ihr hier.

Frühlingskleinmesse

Festplatz am Cottaweg - Wer das milde Frühlingswetter nutzen möchte, um draußen Spaß zu haben, könnte auf der Leipziger Kleinmesse genau das finden. Die verschiedenen Fahrgeschäfte und Losbuden bieten eine bunte Mischung für Groß und Klein und die zahlreichen Food-Stände haben ein Angebot für jeden Geschmack. Am Wochenende öffnet die Kleinmesse täglich ab 14 Uhr. Der Zutritt zum Gelände ist frei.

So sieht das Gelände der Leipziger Kleinmesse in diesem Jahr aus. © Silvio Bürger

Live-Casting Show

Paunsdorf Center - Wer denkt, dass er oder sie das Zeug zum Film- und TV-Star hat, kann sich am Samstag bei der UFA Base Live-Casting Show beweisen. Von 13 bis 18 Uhr kommen Talent-Scouts in das Paunsdorf Center in Leipzig und suchen neue Darstellerinnen und Darsteller für Shows wie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten", "Alles was zählt" oder "Die Eifelpraxis". Egal, ob mit oder ohne Schauspielerfahrung - jeder darf sich ausprobieren. Die Teilnahme ist kostenlos und man kann auch nur beim Casting zusehen.

Die UFA Base sucht neue Nebendarsteller, Statisten und Komparsen. © PR/UFA Base