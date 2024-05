11.05.2024 06:35 Tierisch, romantisch oder ausgelassen: So verbringt Ihr den Samstag nach Eurem Geschmack

Wie Ihr den Samstag in Leipzig am besten verbringt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Ob unter Kerzenschein oder dem Glanz der Disco-Kugel: Wie Ihr den Samstag in Leipzig am besten verbringt und welche Veranstaltungen Ihr Euch keinesfalls entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps. Himmelfahrtswochenende im Zoo Leipzig Starten kann der Samstag im Zoo Leipzig: Schon ab 10 Uhr erwarten Euch hier abwechslungsreiche Programmpunkte, wie beispielsweise frühlingshafte Walk-Acts, Kinderschminken oder Beutel-Rucksack-Basteln. Zudem geben Euch Fütterungen und Kommentierungen einen Einblick hinter die Kulissen des Zoo-Alltags. Wann diese stattfinden und vieles mehr, erfahrt Ihr auf www.zoo-leipzig.de.

Das Himmelfahrtswochenende im Zoo Leipzig führt die Besucher durch alle sechs Erlebniswelten. Egal ob bei den Giraffen, Elefanten oder den Löwen, überall gibt es etwas zu entdecken. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa Torhausfest in Dölitz Zu Ehren des geschichtsträchtigen Gebäudes, das heute das Zinnfigurenmuseum beherbergt, schmeißt der Leipziger Stadtteil Dölitz auch in diesem Jahr wieder eine Fete. Von Malschule, über Bücherflohmarkt und Führung, bis hin zu Chor-, Marionetten- und Rockauftritt: Auch beim Dölitzer Torhausfest wartet ab 10 Uhr ein umfangreiches Programm darauf, Euch unterhalten zu dürfen. Worauf Ihr Euch außerdem noch freuen dürft, erfahrt Ihr auf www.torhaus-doelitz.eu.

Das Programm des Dölitzer Torhausfests umfasst sowohl einen Bücherflohmarkt als auch Chor-, Marionetten- und Rockauftritt. (Symbolbild) © 123RF/jaboo2foto Europafest am Augustusplatz Von 12 bis 16 Uhr feiert die Messestadt auf dem Augustusplatz das Leipziger Europafest. Mit der Veranstaltung wollen verschiedene Vereine, wie etwa der "Europa Haus Leipzig e.V." und "Europe Direct", auf die bevorstehenden Europawahlen aufmerksam machen und für eine gute Mischung aus Spaß, Information und Diskussion sorgen. Neben dem politischen Aspekt wolle man mit Fußballspiel und Co. aber auch auf den Beginn der diesjährigen Europameisterschaft einstimmen. Die Stadt veranstaltet am Samstag auf dem Augustusplatz das Leipziger Europafest. © 123rf/meinzahn Auf Schillers Spuren durch das Alte Gohlis Einer der bedeutendsten deutschen Lyriker und Dramatiker, Friedrich Schiller (1759-1805), spazierte seinerzeit auch durch die Wege und Gassen des alten Leipzigs. So verbrachte er im Jahre 1785 die Sommerzeit in einem Bauernhaus im Stadtteil Gohlis. Das ehrwürdige Haus auf der Menckestraße, heute bekannt als Schillerhaus, ist Startpunkt eines historischen Rundgangs, der über das Leben des Schriftstellers und die Geschichte unserer Stadt aufklärt. Los geht es um 14 Uhr. Tickets können vorab auf der Webseite des Gohliser Schlösschens online gebucht werden. Am Schillerhaus startet am Samstag um 14 Uhr eine historische Führung durch die Gassen und Wege von Gohlis. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa Candlelight-Konzert in der Peterskirche: Coldplay meets Imagine Dragons Romantisch wird der Samstagabend in der Peterskirche. Bei Kerzenschein und einem Meer aus Blumen interpretiert ein Streichquartett bekannte Hits, wie "Clocks" (2002) oder "Radioactive" (2012) von Coldplay und den Imagine Dragons. Um 21.15 Uhr beginnt das außergewöhnliche Erlebnis. Karten für den emotionalen Abend bekommt Ihr auf feverup.com. Am Samstagabend erstrahlt die Peterskirche im Kerzenschein. In einem Meer aus Kerzen und Blumen interpretiert ein Streichquartett die Hits von Coldplay und den Imagine Dragons. © Emily Mittmann Mama feiert im Spizz Passend zum Muttertag am Sonntag, feiert der Spizz Club schon am Samstag eine Party für alle Mamas. Aber anders als bei gewöhnlichen Club-Abenden, die bis spät in die Nacht gehen und einen verkaterten Morgen nach sich ziehen, startet "Mama feiert" schon um 20 Uhr. Top Stimmung, Party-Hits und vieles mehr sorgen dafür, dass Ihr um 23 Uhr bereit seid, den Heimweg anzutreten. Solltet Ihr aber doch noch länger bleiben wollen, könnt Ihr das natürlich auch tun. Denn ab 22 Uhr öffnet der Club zudem wie gewohnt für alle anderen Feierwütigen. Tickets gibt's schon jetzt auf www.spizz-leipzig.de.

Passend zum Muttertag am Sonntag veranstaltet der Spizz Club schon am Samstag eine Party namens "Mama feiert". (Symbolbild) © 123RF/melnyk58 TAG24 wünscht einen erlebnisreichen Samstag!

Titelfoto: Bildmontagen: Jan Woitas/dpa, Emily Mittmann, 123RF/melnyk58