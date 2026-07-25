25.07.2026 06:47 Triathlon, Antikmarkt, Filmnächte: Das ist am Wochenende in und um Leipzig los

Was Leipzig und seine Umgebung für Euch in den kommenden Tagen zu bieten haben, erfahrt Ihr wie immer in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Es ist mal wieder Wochenende! Zeit, die schönen Dinge zu genießen! Was Leipzig und seine Umgebung dafür in den kommenden Tagen zu bieten haben, erfahrt Ihr wie immer in den TAG24-Veranstaltungstipps.

43. Leipziger Triathlon

Sportlich wird's am Samstag und Sonntag am Kulkwitzer See, wo ab 14 Uhr der 43. Leipziger Triathlon startet. Schwimmend, zu Fuß und per Rad geht es einmal in und um den wunderschönen Kulki. Einige Plätze für den Jugendtriathlon sind noch frei. Ansonsten freuen sich die Teilnehmer definitiv auch über alle, die sie anfeuern! Mehr Infos gibt es auf der offiziellen Website des Leipziger Triathlons unter anmeldung.leipziger-triathlon.de.

Deine täglichen News aus Leipzig Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Sportlich wird es am Wochenende am Kulkwitzer See. © pavel1964/123RF

Original Leipziger agra Antikmarkt

Wer lieber etwas bummeln und schlendern möchte, kommt beim Leipziger agra Antikmarkt auf seine Kosten. Bis zu 1000 Händler bieten hier in zwei Hallen ihre antiken Schätze und Raritäten, darunter Möbel, Antiquitäten, Designs und Kunst. Leckeres Essen und Getränke werden natürlich auch angeboten. Der Markt ist täglich von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es unter www.agra-antikmarkt.de.

Seltene Schätze könnt Ihr am Wochenende auf dem agra-Antikmarkt entdecken. © anzebizjan/123RF

Familienfestival "zebra.Family" im Grassi

Für Klein und Groß öffnet am Samstag das Grassi-Museum seine Türen und lädt zum Familienfestival "zebra.Family". Das Team "zebra." bringt dabei globale Sounds ins Museum und lässt Euch ausgiebig in den historischen Innenhöfen des Grassi zu afro-karibischen DJ-Sets tanzen. Neben kreativen Kinder- und Familienangeboten sorgt feinste afrikanische Küche für das leibliche Wohl.

Für Familien lockt am Samstag das Grassi Museum. © Christian Grube

Party, Party, Party

Wenn Euch am Samstag nach Tanzen ist, haben wir natürlich auch etwas im Angebot: Das TwentyOne lädt ab 22 Uhr zu seinen "Ibiza Nights" , bei denen Euch sowohl Party Classics und EDM als auch Afro House erwarten.

, bei denen Euch sowohl Party Classics und EDM als auch Afro House erwarten. Im ElsterArtig startet ab 20 Uhr der "ElsterTanz" . In der "Tanzdiele" gibt es dabei alles von Pop über Indie bis hin zu All Time Favourites und Guilty Pleasures. Der "Elsterklub" lockt mit Melodic House, Techno und Trance.

. In der "Tanzdiele" gibt es dabei alles von Pop über Indie bis hin zu All Time Favourites und Guilty Pleasures. Der "Elsterklub" lockt mit Melodic House, Techno und Trance. Wer es klassischer mag, kommt bei der "Big 80s & Depeche Mode Party" im Täubchenthal auf seine Kosten. Diese startet ebenfalls um 20 Uhr.

Natürlich bietet die Messestadt auch diesen Samstag wieder jede Menge Gelegenheiten zum Tanzen. © Tsuguliev/123RF

Historischer Rundgang über das Gelände der Riebeckstraße 63

Leipziger Geschichte bekommt Ihr am Sonntag beim Historischen Rundgang über das Gelände der Riebeckstraße 63 geboten. Das Areal, das bereits 1892 als "Zwangsarbeitsanstalt St. Georg" gegründet wurde, diente über ein Jahrhundert und die gesamten politischen Systeme hinweg als Schauplatz verschiedener Formen der Verfolgung und Unterdrückung. Der Rundgang soll dabei nicht nur über die Geschichte informieren, sondern auch zu Gesprächen über mögliche Gegenwartsbezüge führen. Der Rundgang beginnt um 11 Uhr. Treffpunkt ist an der Riebeckstraße 63. Der Eintritt ist frei.

Leipziger Geschichte bekommt Ihr am Sonntag beim Historischen Rundgang über das Gelände der Riebeckstraße 63 geboten. © claudiodivizia/123RF

Unterwegs mit dem Spazierclub Leipzig

Wenn ihr dagegen einfach nur etwas durch die Stadt schlendern und dabei in Gesellschaft sein wollt, dann haben wir noch den "Spazierclub Leipzig" für Euch. Dieser trifft sich am Sonntag um 12 Uhr zu seiner nächsten Runde. Eine Anmeldung ist unter luma.com möglich. Laut Website bekommt Ihr dann auch die Infos zum Treffpunkt.

Der "Spazierclub Leipzig" lädt für Sonntag zu seiner nächsten Runde. © dacosta/123RF

TAG24-Sommerkino im agra-Park

Zu guter Letzt noch ein wenig Werbung in eigener Sache, denn vom 23. bis 26. Juli findet auch das TAG24-Sommerkino im agra-Park statt, bei dem Ihr Euch auf Filme wie "Dirty Dancing", "Pretty Woman" und "Lilo & Stitch" freuen könnt. Der Eintritt ist frei. Das komplette Programm findet Ihr in unserer Übersicht.