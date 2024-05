Weniger Tage, viel mehr Spaß: Das geht in der Pfingstwoche in Leipzig

Weniger Werktage bedeuten in Leipzig keinesfalls weniger Veranstaltungen. Was Ihr unternehmen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Weniger Werktage bedeuten in Leipzig keinesfalls weniger Veranstaltungen. Was Ihr während der Pfingstwoche unternehmen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

One Step Closer im Felsenkeller (am Dienstag)

Die Woche startet am Dienstag mit dem Auftritt der amerikanischen Punk-Band "One Step Closer" im Felsenkeller. Ab 19 Uhr beginnt der Einlass, sodass samt Vorband um 20 Uhr gestartet werden kann. Tickets für den Konzertabend bekommt Ihr auf Felsenkeller-Leipzig.com.

Die amerikanische Band "One Step Closer" spielt am Dienstag im Felsenkeller. © Emily Mittmann

Ein letztes Mal "Miss Mandy Cleenex' Bingo!" in der Moritzbastei (am Mittwoch)

Zum allerletzten Mal findet an diesem Mittwoch das Leipziger Drag Bingo statt. Damit verabschieden sich Glamour, Unterhaltung und jede Menge Spaß endgültig aus der Moritzbastei. Das letzte Event unter freiem Himmel soll deswegen mit einem Knall enden. Aus diesem Grund kommen zu den bekannten Stars der Show noch einige Überraschungsgäste dazu, die den Bingo-Abend zum Highlight der Woche werden lassen. Die Show beginnt um 20 Uhr. Auf Moritzbastei.de bekommt Tickets sowie weitere Infos.

Ein letztes Mal veranstaltet die Moritzbastei am Mittwoch das "Miss Mandy Cleenex' Bingo!". © Emily Mittmann

Thailand Festival im Wilhelm-Külz-Park (ab Freitag)

Ein Ausflug in den Wilhelm-Külz-Park gleicht ab Freitag einem Kurztrip nach Thailand. Während des gesamten Wochenendes widmen sich mehr als 45 Stände mit Drinks, Streetfood, Spezialitäten und sogar Thai-Massagen dem tropischen Land. Von 14 bis 23 Uhr könnt Ihr schon am Freitag über das 6500 Quadratmeter große Areal schlendern und Euch in den Südosten Asiens entführen lassen. Weitere Programmpunkte und Öffnungszeiten findet Ihr auf Eventbrite.com.

14. Wasserfest Thekla am Bagger (ab Freitag)

Bereits zum 14. Mal feiert der Leipziger Stadtteil Thekla Wasserfest am Naturbad Nordost, auch bekannt als Bagger. Schon am Freitag um 18 Uhr startet mit dem Fassbieranstich das diesjährige Party-Wochenende. Eine halbe Stunde später beginnt das Programm mit einer Zaubershow und anschließendem Disco-Abend. Mehr über das Wasserfest erfahrt Ihr auf Bürgerverein-Leipzig-Nordost.de sowie auf der Facebook-Seite Veranstaltung.

Nelson Müller & Band im Haus Auensee (am Freitag)

Als Profikoch ist Nelson Müller (45) dafür bekannt, so manchen Gaumen mit seinen kulinarischen Kreationen zu verzaubern. In seiner neuen Show "Soulfood" beweist der 45-Jährige, dass das Kochen keinesfalls sein einziges Talent ist. Mit der Unterstützung einer Band sorgt der Fernsehkoch als Sänger bei seinen Hörern für Gänsehaut. Am Freitag um 20 Uhr will er im Haus Auensee beide Aspekte an einen Tisch bringen und Kochshow und Konzert vereinen. Tickets für "Soulfood" mit Special Guest Charly Klauser (33) bekommt Ihr auf Eventim.de.



Profi-Koch Nelson Müller überzeugt mit seinem Können nicht nur in der Küche. Bei seiner Show "Soulfood" kombiniert er Konzert und Kochabend. (Archivbild) © Caroline Seidel/dpa