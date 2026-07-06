Neue Woche bringt Schmuddel-Wetter nach Leipzig, aber es gibt einen Lichtblick

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Viele Wolken finden sich am frühen Montagmorgen am Himmel über Leipzig: Die neue Woche beginnt, wie die alte endete, das Wetter ist gerade wenig sommerlich.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Viele Wolken finden sich am frühen Montagmorgen am Himmel über Leipzig: Die neue Woche beginnt, wie die alte endete, das Wetter ist gerade wenig sommerlich. Doch das könnte sich in den nächsten Tagen ändern.

Vor allem am Montag kann es noch häufiger regnen.
Vor allem am Montag kann es noch häufiger regnen.  © Hendrik Schmidt/dpa

Zwar schummelt sich auch ab und zu die Sonne leicht durch die Wolken, aber laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es am Montag meist stark bewölkt sein und vor allem ab dem Mittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit immer weiter an.

Dabei werden voraussichtlich maximal 22 Grad erreicht und es kann hier und da recht windig werden, weshalb es sich kühler anfühlt.

Verantwortlich für das wechselhafte Wetter sind ein Hoch über Westeuropa und mehrere Tiefs in Nordeuropa, die dafür sorgen, dass mäßig warme und feuchte Luft nach Sachsen strömt.

Windböen und Gewitter: Stadt Leipzig warnt vor heftigen Unwettern am Mittwoch
Leipzig Wetter Windböen und Gewitter: Stadt Leipzig warnt vor heftigen Unwettern am Mittwoch

Zwar kann es auch in der kommenden Nacht hin und wieder regnen, doch am Dienstag lockert es im Tagesverlauf ein wenig auf und es ist nur noch selten mit Schauern zu rechnen. Die Temperaturen steigen langsam an - es werden bis zu 26 Grad erwartet.

Am Mittwoch und Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab und es bleibt weitgehend trocken. Das Quecksilber klettert auf höchstens 24 Grad.

Zum Wochenende hin meldet sich hoffentlich der Sommer zurück.
Zum Wochenende hin meldet sich hoffentlich der Sommer zurück.  © Sebastian Willnow/dpa
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Richtung Wochenende könnte es dann schon wieder deutlich sommerlicher und die Leipziger mit mehr Sonnenschein verwöhnt werden.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa

Mehr zum Thema Leipzig Wetter: