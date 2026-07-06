Neue Woche bringt Schmuddel-Wetter nach Leipzig, aber es gibt einen Lichtblick

Leipzig - Viele Wolken finden sich am frühen Montagmorgen am Himmel über Leipzig : Die neue Woche beginnt, wie die alte endete, das Wetter ist gerade wenig sommerlich. Doch das könnte sich in den nächsten Tagen ändern.

Vor allem am Montag kann es noch häufiger regnen. © Hendrik Schmidt/dpa

Zwar schummelt sich auch ab und zu die Sonne leicht durch die Wolken, aber laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es am Montag meist stark bewölkt sein und vor allem ab dem Mittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit immer weiter an.

Dabei werden voraussichtlich maximal 22 Grad erreicht und es kann hier und da recht windig werden, weshalb es sich kühler anfühlt.

Verantwortlich für das wechselhafte Wetter sind ein Hoch über Westeuropa und mehrere Tiefs in Nordeuropa, die dafür sorgen, dass mäßig warme und feuchte Luft nach Sachsen strömt.

Zwar kann es auch in der kommenden Nacht hin und wieder regnen, doch am Dienstag lockert es im Tagesverlauf ein wenig auf und es ist nur noch selten mit Schauern zu rechnen. Die Temperaturen steigen langsam an - es werden bis zu 26 Grad erwartet.

Am Mittwoch und Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab und es bleibt weitgehend trocken. Das Quecksilber klettert auf höchstens 24 Grad.