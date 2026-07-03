Es wird nass und windig: Leipzig steht ungemütliches Wochenende bevor

Leipzig - Den Leipzigerinnen und Leipzigern steht ein regnerisches, durchwachsenes Wochenende bevor.

Es wird ungemütlich in Leipzig! (Archivbild) © Jennifer Brückner/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes soll es in der Messestadt zumindest am Freitag trocken bleiben. Die Sonne wird sich bei Temperaturen um die 23 Grad sogar einige Stunden lang zeigen!

Gleichzeitig warnen die Experten vor allem in den Mittags- und frühen Nachmittagsstunden vor starken Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h.

Am Samstag wird die Sonne dann von einer dichten Wolkendecke verdeckt, sodass auch die Werte auf 21 Grad sinken. Den Regenschirm sollte man den ganzen Tag über parat haben, denn es wird nass. Dazu bleibt es sehr windig in der Messestadt.

Mit Sturmböen ist auch am Sonntag zu rechnen, aber immerhin klettert das Thermometer wieder auf rund 24 Grad.

Trotzdem verziehen sich die Wolken nicht und bringen wieder jede Menge Regen nach Leipzig.