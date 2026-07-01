Windböen und Gewitter: Stadt Leipzig warnt vor heftigen Unwettern am Mittwoch

Leipzig - Am Mittwochnachmittag bzw. -abend könnte es ungemütlich werden in der Messestadt. In ihrer App warnte die Stadt Leipzig gegen 16 Uhr vor Gewittern aus Nordwesten mit Windböen von bis zu 55 km/h.

Gewitter brauen sich über Leipzig zusammen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Der Deutsche Wetterdienst hat ebenfalls eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Während sich die Warnung in der Stadt Leipzig auf Gewitter und starke Windböen beschränkt, kann es in den westlichen Teilen des Landkreises Nordsachsen und des Landkreises Leipzig auch zu Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 l/m² pro Stunde und Hagel kommen.

Es wird vor Blitzschlägen und umherfliegenden Gegenständen gewarnt.

Während des Unwetters sollte man sich nicht im Freien aufhalten oder Schutz zum Beispiel in Gebäuden suchen.

Außerdem sollen lose Gegenstände gesichert und Abdeckungen und Zelte befestigt werden und man sollte Gewässer meiden.