Plötzlicher Schneefall: Winterdienst im Dauereinsatz, auch Anwohner sind gefragt

Leipzig - Seit Dienstagabend sind die Fahrzeuge des Leipziger Winterdienstes im Dauereinsatz in der Messestadt.

Am Dienstagabend fielen mehrere Zentimeter Neuschnee, sodass der Winterdienst viel zu tun hat. © Jan Woitas/dpa

Erst waren es nur ein paar Flocken, dann war plötzlich alles bedeckt: Mit dem Schneefall am Dienstag haben wohl nicht allzu viele Menschen gerechnet. Was nun zu beachten ist, teilte die Stadtreinigung Leipzig noch in der Nacht mit.

Aktuell seien im ganzen Stadtgebiet mehr als 20 Mitarbeitende mit 18 Streufahrzeugen unterwegs, um die Straßen und Wege zugänglich zu machen und Unfälle zu verhindern.

Um dem Schnee auf dem insgesamt 1720 km langen Straßennetz so gut wie möglich Einhalt zu gebieten, wird die Stadtreinigung in den Außenbezirken zudem von zwei Fremdfirmen unterstützt.

Hierbei werden Leipzigs Verkehrsteilnehmer darauf hingewiesen, den Winterdienstfahrzeugen den Weg freizuhalten und somit einen ungehinderten Einsatz zu ermöglichen.

Außerdem sollten Anlieger ihre Pflichten bei Eis- und Schneeglätte nicht vernachlässigen. Das heißt: Zwischen 7 und 20 Uhr müssen die an ihr Grundstück angrenzenden Geh- und Radwege, Haltestellenbuchten und Zugänge zu Abfallbehältern selbstständig geräumt werden.