Sachsen-Wetter: Diese Region muss sich zum Wochenstart auf Sturm einstellen

Leipzig - Wochenstart in Sachsen , doch nach den zuletzt heißen Tagen hält sich der Sommer vorerst zurück. Stattdessen muss sich eine Region am Montag sogar auf Sturm gefasst machen.

Die Temperaturen fallen für den Sommer indes mäßig aus. Grund ist laut DWD ein Tief über Skandinavien. © Montage: pitsanu999/123RF + Screenshot/Wetteronline.de

Auch am Dienstag bewegen sich die Temperaturen noch zwischen mäßigen 20 bis 24 Grad, 15 bis 20 Grad im Bergland.

Laut DWD wird es heiter bis wolkig, Niederschlage werden zunächst nicht erwartet. Der Wind macht sich weiterhin nur schwach bis mäßig aus Südwesten bemerkbar.

In der Nacht zu Mittwoch ziehen dann Wolkenfelder über den Freistaat. In der zweiten Nachthälfte kann von Südwesten her sogar schauerartiger Regen auftreten. Das Thermometer sinkt erneut auf 15 bis 11 Grad.

Der Mittwoch startet zunächst wolkig bis stark bewölkt. Zeitweise kann es zu schauerartigem Regen kommen, eventuell sogar Gewitter auftreten. Im Verlauf des Tages lockert sich die Wolkendecke jedoch von Westen her auf und auch die Wahrscheinlichkeit von Schauern lässt nach.

Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 21 und 24 Grad, im Bergland zwischen 16 und 20 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bedecken noch einige Wolken den Himmel, es bleibt jedoch niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 14 und 10 Grad.