Strenger Frost und Glätte: So kalt wird das Winter-Wochenende in Sachsen

Leipzig - Am heutigen Freitag erreicht Sturmtief "Elli" Sachsen. Die Witterungsverhältnisse sorgen für starke Einschränkungen im ganzen Land und darüber hinaus und sind nur ein Vorbote für die eisigen Wetterbedingungen, die uns am Wochenende erwarten.

Der Freitag begann fast überall in Sachsen mit Schneefällen, wie hier vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. © Jan Woitas/dpa

Bereits am Donnerstag warnte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig, dass es vernünftig wäre, am Freitag zu Hause zu bleiben. Eine dünne Schneedecke bedeckte in der Nacht fast alle Straßen im Freistaat.

Im Laufe des Tages kommen in einem Dreieck vom Vogtland, Leipziger Raum und Raum Dresden dann zeitweise gefrierende Regenschauer dazu, die die Lage auf den Straßen durch Glätte extrem gefährlich machen können.

In den höheren Lagen rechnen die Wetterexperten am Freitag mit fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee, im Erzgebirge und in der Oberlausitz auch mit bis zu 15 Zentimetern. Zum Abend hin wird der Schnee dann zu Regen.

Lokale Windböen und Sturmböen im Erzgebirge können zu Schneeverwehungen führen. Die Temperaturen liegen dabei im Westen bei 0 bis maximal 3 Grad, östlich der Elbe bei -5 bis höchstens -1 Grad und im Bergland bei -4 bis -1 Grad.

In der Nacht zu Samstag fällt vereinzelt Schnee bei mäßigem bis frischem Südwind mit lokalen Schneeverwehungen. Die Temperaturen sinken auf -6 bis zu -8 Grad ab.