Strenger Frost und Glätte: So kalt wird das Winter-Wochenende in Sachsen
Leipzig - Am heutigen Freitag erreicht Sturmtief "Elli" Sachsen. Die Witterungsverhältnisse sorgen für starke Einschränkungen im ganzen Land und darüber hinaus und sind nur ein Vorbote für die eisigen Wetterbedingungen, die uns am Wochenende erwarten.
Bereits am Donnerstag warnte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig, dass es vernünftig wäre, am Freitag zu Hause zu bleiben. Eine dünne Schneedecke bedeckte in der Nacht fast alle Straßen im Freistaat.
Im Laufe des Tages kommen in einem Dreieck vom Vogtland, Leipziger Raum und Raum Dresden dann zeitweise gefrierende Regenschauer dazu, die die Lage auf den Straßen durch Glätte extrem gefährlich machen können.
In den höheren Lagen rechnen die Wetterexperten am Freitag mit fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee, im Erzgebirge und in der Oberlausitz auch mit bis zu 15 Zentimetern. Zum Abend hin wird der Schnee dann zu Regen.
Lokale Windböen und Sturmböen im Erzgebirge können zu Schneeverwehungen führen. Die Temperaturen liegen dabei im Westen bei 0 bis maximal 3 Grad, östlich der Elbe bei -5 bis höchstens -1 Grad und im Bergland bei -4 bis -1 Grad.
In der Nacht zu Samstag fällt vereinzelt Schnee bei mäßigem bis frischem Südwind mit lokalen Schneeverwehungen. Die Temperaturen sinken auf -6 bis zu -8 Grad ab.
Sachsen stehen sehr frostige Nächte bevor
Laut den Experten des DWD entspannt sich die Wetterlage am Samstag und Sonntag zwar etwas, dafür wird es sehr frostig in Sachsen - vor allem in der Nacht.
Am Samstag ziehen viele Wolken über das Land, gelegentlich kommt es zu kurzen Schneeschauern. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bei Höchstwerten von -6 bis +1 Grad, im Bergland -5 bis 0 Grad.
Die Nacht zu Sonntag beginnt mit dichten Wolken und Schneeschauern, später klart es auf. Die Temperaturen sinken stark auf -10 bis -14 Grad.
Sonntag ziehen dann wieder viele Wolken über den Himmel, aber nur im Erzgebirge ist weiterhin mit Schnee zu rechnen. Wer vor die Tür geht, sollte sich dick einpacken, denn die Höchstwerte liegen bei -7 bis -4 Grad (im Bergland -9 bis -4 Grad).
Die Niederschläge lassen in der Nacht zu Montag nach, es bleibt wolkig und das bei Tiefstwerten von -11 bis -15 Grad.
Zumindest zum Wochenstart am Montag kommt erst mal kein Neuschnee dazu, aber es bleibt weiterhin frostig bei Tageshöchsttemperaturen von -5 bis -2 Grad.
