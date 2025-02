Ciao, Amazon! Hier werden die Hallen des Versand-Giganten abgerissen

Schkeuditz - Die Abrissarbeiten seines ersten regionalen Luftfrachtzentrums in Europa schreiten bei Amazon voran.

Trotz der Leichtbauweise wird der Abriss mehrere Monate dauern. © Lutz Brose

Das 2020 von Amazon Air in Betrieb genommene Zentrum am Flughafen Leipzig/Halle wurde auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern errichtet und sollte anfangs über 200 Arbeitsplätze schaffen.

Doch schon drei Jahre später gab Amazon die Schließung des Drehkreuzes bekannt und wenig später selbiges auf. Davon waren mittlerweile rund 400 Beschäftigte betroffen.

Laut Deutscher Verkehrs-Zeitung erfolgte die Schließung offenbar wegen zu hoher Kosten. Aufgrund der Errichtung des Luftfrachtzentrums in Leichtbauweise liegt die Vermutung nahe, dass der Versandriese von Anfang an alle Eventualitäten einkalkuliert hat. Trotz Leichtbauweise wird der vollständige Rückbau dennoch mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Unlängst ließ der Flughafen verlauten, dass es Interessenten gibt, die sich die Flächen direkt am Vorfeld sicher wollen. Daher soll anstelle der Amazon-Bauten ein Gebäude für die unterschiedlichsten Frachten entstehen.