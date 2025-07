Insolvenz! Warum Ihr trotzdem weiter im Shiki-Restaurant schlemmen könnt

Mit diesen wohlwollenden Gaumengrüßen und dem höherpreisigen Angebot holt das Shiki in der Klostergasse in einer Nebenstraße des Marktes viele Feinschmecker ab. Dennoch konnte der bisherige Betreiber Anfang des Jahres Rechnungen nicht mehr begleichen, weshalb ihm Insolvenzverwalter Vincent Thieme an die Seite gestellt wurde.

Das Lokal bietet gehobene japanische Küche. © TAG24

Von den vormals 19 Mitarbeitern konnten 16 in das neue Geschäft übernommen werden. Dieses wird weiterhin als "Shiki-Restaurant" fortgeführt. "Das Lokal bleibt als solches der Stadt somit bestehen", sagte Thieme.

Am 11. Juli erfolgte die Eintragung der Cocina GmbH ins Handelsregister.

Neben dem Lokal in der Klostergasse, das in der Vergangenheit regelmäßig von Rapperin Katja Krasavice (28) besucht wurde, gibt es auch einen To-go-Standort in der Dresdner Straße 25 und das "Shiki Two" in der Riemann-/Karl-Liebknecht-Straße.

Beide sind von der Insolvenz und Umstrukturierung nicht betroffen.