Erfolgsgeschichte aus Leipzig: Spreadshirt macht jeden Kunden zum Designer

Leipzig - Sie sind bei Junggesellenabschieden dabei, spielen bei Fußballturnieren mit und kuscheln manchmal sogar beim Sex im Bett: Die Firma Spreadshirt druckt Logos, Grafiken oder freche Sprüche mit Technologie made in Saxony auf T-Shirts, Vereinstrikots oder Schlafanzüge. Ihre Textilien, die an die Haut gehen und bis ins Bett mitkommen, sind waschechte Leipziger. Wir stellen die Textilgrafiker und -produzenten vor.

Da hatte Gadowski, der unter anderem an der Georgia Tech in Atlanta und der Handelshochschule Leipzig studierte, eine druckreife Idee.

Spreadshirt entstand wie Facebook - als studentisches Start-up. Der damalige Wirtschaftsinformatik-Student Lukasz Gadowski (heute 47) beriet im Rahmen eines Studienprojekts eine kleine Textildruckerei in Kassel.

Auch auf Pullovern, Taschen und Schürzen prangten Aufdrucke von Spreadshirt. Wer nicht selbst kreativ werden will, kann vorgefertigte Motive nutzen und mit Schriftzügen ergänzen.

Die Vision der beiden: Spreadshirt sollte allen passen. Die Entwickler wollten das Bedrucken von T-Shirts in allen Größen für jedermann ermöglichen, ohne dass man ein Grafikexperte oder Textilfachmann sein musste.

Nachdem die Idee geboren war, ging's fix. Gadowski bastelte eine erste Webseite zusammen und gründete 2002 gemeinsam mit Kompagnon Matthias Spieß in Leipzig die Spreadshirt GbR - zu Deutsch etwa: "Hemden ausbreiten".

Aber auch Badeschuhe, Socken, Schals, Regenschirme, Schlafanzüge und Arbeitsbekleidung werden via Spreadshirt geordert.

"Wir bieten auf unserem Marktplatz inzwischen über 10 Millionen Motive an, die sich mit über 200 Produkten kombinieren lassen", sagt der heutige Vorstandsvorsitzende Dr. Julian de Grahl (52).

Kein Patent auf Liebe: Spreadshirt wollte sich "I love" in Verbindung mit einem roten Herz an bestimmten Stellen von Kleidungsstücken als Marke rechtlich schützen lassen. Diese Woche lehnte das ein EU-Gericht ab. © imago/Sebastian Willnow

Zu den prominenten Kunden und Partnern zählen die Pittsburgh Steelers (NFL), die Festivals "Rock am Ring" sowie "Rock im Park", aber auch namhafte Influencer, YouTuber, Künstler und Bands.

"Eine besonders charmante Geschichte stammt von einer Kundin aus Dänemark, die über längere Zeit hinweg ausschließlich Produkte mit Gorilla-Motiven bestellte", erinnert sich der Geschäftsführer.

"Sie sprach am liebsten mit einem unserer dänischsprachigen Mitarbeiter, weil sie sich mit ihm über ihre große Leidenschaft für Gorillas austauschen konnte. Im Gespräch erzählte sie, dass ihr Zuhause ganz im Zeichen der Tiere steht - inklusive eines eigenen Gorilla-Schreins, mit dem sie ihre Faszination würdigt."

Inzwischen hat sich die Spread Group mit Hauptsitz in Leipzig getreu ihrem Namen in Europa und Nordamerika sowie Australien "ausgebreitet" und ist mit Online-Shops in über 18 Sprachen vertreten.