Konsum Leipzig verliert seinen Boss

Dirk Thärichen (l., hier neben Vorstands-Kollege Michael Faupel) verlässt die Konsum Leipzig eG. © KONSUM Leipzig/Ron Kuhwede

Thärichen habe in der Vertreterversammlung der Konsum Leipzig eG informiert, das Unternehmen zum 31. Dezember zu verlassen, hieß es am heutigen Montag.

Während er bis dahin weiter als Geschäftsführer der Deinstleistungsgesellschaft sowie als Aufsichtsrat der Zentralkonsum eG fungieren wird, wird die bisherige Prokuristin Carola Graefe ab 1. Juni in den Vorstand aufrücken und fortan an der Seite von Michael Faupel arbeiten, der neuer Vorstandssprecher wird.

"Auch in meinem Leben gibt es Momente, in denen ich Gutes hinterlassen und neue Dinge angehen möchte", äußerte sich Thärichen in einer Mitteilung. Konsum Leipzig sei für ihn eine Herzensangelegenheit und es sei ihm eine Ehre gewesen, die Genossenschaft seit 2014 leiten zu dürfen. Der Umsatz konnte in seiner Schaffenszeit verdoppelt werden.

Thärichen werde "seine Honorarprofessur im Bereich Marketing an der Hochschule Mittweida weiter vertiefen, um der nachkommenden Generation sein Wissen zur Verfügung zu stellen".