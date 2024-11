"Kostengünstige Energieversorgung": Leipziger Stadtwerke senken Preise

Die Leipziger Stadtwerke werden ihre Preise für Strom und Fernwärme senken. © IMAGO / Arnulf Hettrich

Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, werden die Preise für Strom und Fernwärme zum Jahreswechsel gesenkt. Gleichzeitig bleibe der Gaspreis - "trotz drastisch steigender Netzentgelte" - stabil.

"Dies bietet den Leipziger Haushalten und Gewerbekunden finanzielle Entlastung und Planungssicherheit für die aktuelle Heizperiode", sagte Geschäftsführer Karsten Rogall. "Die positiven Entwicklungen an den Beschaffungsmärkten geben wir direkt an unsere Kunden weiter. So können wir den Strompreis in der Grundversorgung zum dritten Mal in Folge senken."

Ein Leipziger Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 1800 kWh spare damit im Grundversorgungs-Tarif ab 2025 etwa 20 Euro im Jahr.

Gar 92 Euro können bei einem Fernwärme-Jahresverbrauch von 7500 kWh gespart werden.