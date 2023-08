Neuer Monat, neue Kosten: LVB erhöhen erneut Ticketpreise!

Leipzig - Da wird sich so mancher Leipziger aber wundern, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt und zum ersten Mal wieder ein Ticket für die Straßenbahn löst: Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben zum 1. August ihre Preise erhöht.

Jeden Tag fahren Tausende Menschen in Leipzig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – doch das wird jetzt teurer. © Hendrik Schmidt/dpa

Bereits zu Jahresbeginn hatte der übergeordnete Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) die Erhöhung angekündigt. Ende Juli folgte schließlich eine weitere Mitteilung, in der erneut an die bevorstehenden Änderungen erinnert wurde.

"Vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Preise für Energie, Fahrstrom und Diesel, der gestiegenen Betriebskosten für den laufenden Betrieb und der Wirkung der Inflation auf alle Bereiche ist die Preisanpassung unumgänglich", hieß es damals.

Dadurch sei es nicht notwendig gewesen, dass die LVB selbst auch noch einmal Ankündigungen veröffentlichte, so Pressesprecher Marc Backhaus gegenüber TAG24. Der feste Kundenstamm sei natürlich dennoch informiert worden, manche per Post, andere per Mail.

Vor allem für manche Leipziger ohne Abo könnte es am Dienstagmorgen dennoch eine Überraschung gewesen sein, dass die Einzelfahrkarte plötzlich 3,20 Euro kostet, nachdem man noch am Montag "nur" 3 Euro gezahlt hatte.

Ähnlich sieht es auch bei Kurzstreckenfahrkarten (bis Montag 2 Euro, seit Dienstag 2,10 Euro), Kindertickets (1,30/1,40 Euro) und 24-Stunden-Fahrscheinen (8,40/9,20 Euro für eine Person, für jede weitere 4,60 Euro statt vorher 4,20 Euro) aus.