Otto setzt den Rotstift an: So viele Mitarbeiter verlieren ihre Jobs

Von Eric Mittmann

Leipzig - Deutschlands größter Onlinehändler Otto setzt den Rotstift an. 80 Millionen Euro will das Unternehmen in den kommenden Jahren einsparen, setzt dafür auf einen harten Sparkurs. Allein in Leipzig verlieren 160 Mitarbeiter ihre Jobs.

Otto muss sparen und schließt deshalb gleich mehrere Kundenservice-Standorte. Der Konzern sieht sich aktuell großen Herausforderungen gegenüber. So habe sich der Wettbewerb verschärft. Gleichzeitig sank zuletzt die Kauflaune der Deutschen. © Daniel Reinhardt/dpa Zum Stichtag 31. August 2025 werde der Kundenservice-Standort in der Messestadt geschlossen, wie Otto-Pressesprecher Ingo Betram gegenüber TAG24 bestätigte. Leipzig ist dabei nicht als einziges betroffen. Insgesamt acht Kundenservice-Standorte machen zum Stichtag dicht, so auch in Alzenau, Bad Salzuflen, Bochum, Niederzier, Kassel, Stuttgart und Nürnberg. Bertram zufolge sind von den Schließungen insgesamt 480 Mitarbeitende betroffen. Von den Maßnahmen unberührt bleiben die fünf Otto-Kundenservice-Standorte in Dresden, Magdeburg, Neubrandenburg, Erfurt und Hamburg mit insgesamt 700 Mitarbeitenden. Leipzig Wirtschaft Paketzusteller vor Weihnachten an der Belastungsgrenze: "Kann sich vor Arbeit kaum retten" Die Einschnitte begründet das Unternehmen mit der aktuellen Marktsituation, dessen Wettbewerb sich durch den aggressiven Vorstoß chinesischer Plattformen wie Temu und Shein nochmals verschärft hat. Rezession und Inflation trüben zudem die Kauflaune in Deutschland. Einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" zufolge verzeichnete Otto im Geschäftsjahr 2023/24 einen Verlust von 426 Millionen Euro.

So will Otto betroffene Mitarbeiter unterstützen