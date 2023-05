Schnelleres Internet für Leipzig: Stadt schließt weitere Kooperation für Glasfaserausbau

Leipzig - Ein schnelles und stabiles Internet ist nicht nur für Unternehmen oder Arbeitnehmer im Homeoffice wichtig. Um auch die Messestadt in Sachen Telekommunikation und 5G-Technologie auf den neusten Stand zu bringen, will die Stadt Leipzig den Glasfaserausbau vorantreiben.

Die Glasfasern sollen ein schnelles und stabiles Internet garantieren. © Deutsche GigaNetz

Bis 2024 sollen in Leipzig circa 7000 private Haushalte, 375 Unternehmen, 160 Institutionen und 143 städtische Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Hauptakteure sind dabei Vodafone, Telekom, HL Komm oder auch die Deutsche GigaNetz GmbH (DGN), die jüngst eine Kooperation mit der Stadtverwaltung eingegangen ist.

Seitens der DGN sollen in den kommenden Jahren 86 Millionen Euro in den Ausbau in Leipzig investiert und rund 540 Kilometer Glasfaserkabel verlegt werden. Zunächst sollen die Stadtteile Baalsdorf, Holzhausen, Liebertwolkwitz, Meusdorf, Probstheida sowie in Mölkau mit den neuen Leitungen verbunden werden, weitere sollen folgen.

"Nur wenige Tausend Haushalte in Leipzig verfügen derzeit über einen echten Glasfaseranschluss. Das ist absolut nicht mehr zeitgemäß", so Soeren Wendler, Geschäftsführer der Deutschen GigaNetz GmbH.

Glasfaser gilt als weniger störanfällig, bietet eine durchgehend stabile Leistung, und kann sogar Terrabit-Geschwindigkeiten übertragen. Wer sich frühzeitig für einen Anschluss ans Glasfasernetz entscheidet, bekommt nicht zu unterschätzende Vergünstigungen.