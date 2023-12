Studierende protestieren: Findet die Archäologie-Ausbildung an der Uni Leipzig bald ihr Ende?

Leipzig - Während die Universität Leipzig am Montag stolz ihr 614. Jubiläum feiert, überschatten kontroverse Pläne die festliche Stimmung. In einem Gespräch über die "Zukunft der Archäologie" Ende November kündigte die Universität die Umstrukturierung des einzigen archäologischen Studiengangs in Sachsen an.

Für Sarah Uhlmann von der Studierendenvertretung der Archäologie ist das Ganze ein Unding: "Seit Jahren hangelt man sich von einer Kürzung zur Nächsten. Wir haben langsam das Gefühl, dass die Geisteswissenschaften nach und nach weggespart werden."

Perspektivisch sieht die Universität vor, die Archäologie lediglich in allgemeiner Form in einem geplanten Verbundstudiengang ab 2025/26 anzubieten. "Um unseren Unmut zu zeigen und gleichzeitig für unser Fach zu kämpfen, haben wir uns nun erst einmal mit einem Banner in die Öffentlichkeit gewagt", so Uhlmann. Aufgeben wolle man in jedem Fall nicht.

Die Universität kann die Besorgnis über die "weggesparten" Geisteswissenschaften in Leipzig indes nicht nachvollziehen: Jene Fächer hätten laut Carsten Heckmann "nach wie vor und auch in Zukunft" ein großes Gewicht.

