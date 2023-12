Trotz Nachfrage: Leipziger Arbeitsamt vermittelt keine Weihnachtsmänner mehr

Leipzig - An einen vernünftigen Weihnachtsmann zu kommen, wird in Leipzi g immer schwieriger. Seit der Corona-Pandemie werden die gemütlichen Senioren in Rot nicht mehr von der Agentur für Arbeit vermittelt.

An den Nagel können muss man den Nikolaus-Job trotz mangelnder Vermittlung trotzdem nicht. © Lutz Brose

"Die Agentur für Arbeit in Leipzig bietet auch in diesem Jahr keinen Weihnachtsmann-Vermittlungsservice mehr an und plant das derzeit auch nicht für die Zukunft", so ein Sprecher auf Anfrage.

Dabei hatten die Rauschebärte einst Hochkonjunktur. Im Rekordjahr 2009 vermittelte die Job-Vermittlung in Leipzig für diverse Weihnachtsfeiern 410 Nikoläuse und Weihnachtsmänner!

Allein an Heiligabend sprinteten die 49 Weihnachtsmänner zu 385 Bescherungen. In der Corona-Pandemie mit den auferlegten Kontaktbeschränkungen wurde der Service schließlich im ganzen Land eingestellt.

Bundesweit schickt an Weihnachten 2023 wohl nur noch die Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven den von den Gebrüdern Grimm als merkwürdig gesichtslosen Mann zu den Leuten.