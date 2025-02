So viele Neu-Eröffnungen und Umzüge: Dieser Mode-Riese nimmt jetzt Leipzig ein!

Leipzig - Wer öfter mal in der Leipziger Innenstadt unterwegs ist, dürfte in den kommenden Wochen einige Veränderungen bemerken.

Noch in diesem Jahr soll der "Bershka"-Store in den Höfen am Brühl eröffnen. © Silvio Bürger

Nachdem im vergangenen Herbst bereits die Modemarke "Pull&Bear" in den Höfen am Brühl ihre Zelte aufgeschlagen hat, plant der dazugehörige Großkonzern Inditex bereits seine nächsten Schritte in der Messestadt.

Demnach soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 quasi Wand an Wand ein "Bershka"-Store in den Höfen eröffnet werden.

Und auch "Stradivarius", ebenfalls eine Inditex-Marke, soll noch in diesem Jahr in der Leipziger Innenstadt ein Zuhause finden: Als Standort wurde das nagelneue NEO-Kaufhaus (ehemals Karstadt) in der Petersstraße auserkoren, in dem bisher lediglich ein REWE-Markt Platz gefunden hat.

Wie TAG24 außerdem von einer Sprecherin erfuhr, wird die wohl bekannteste Inditex-Marke "Zara" innerhalb des Zentrums vom bisherigen Standort Ecke Grimmaische Straße/Petersstraße einige Meter weiter in den ehemaligen Sportcheck umziehen. "Das neueste Konzept von Zara Store soll auf der entsprechenden Fläche ausgebaut werden", so die Sprecherin.

Als Inspiration für den neuen Standort soll der 5000 qm große und damit weltweit zweitgrößte Flagship-Store in Lissabon dienen.