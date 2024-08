Leipziger Firmenlauf sorgt für Verkehrs-Stillstand! Auto- und Tramfahrer kochen vor Wut

Leipzig - Knapp 20.000 laufbegeisterte Männer und Frauen haben am Mittwochabend am Leipziger Firmenlauf teilgenommen. Was für die Rennmäuse eine willkommene Abwechslung vom Berufsalltag war und den Teamgeist stärken sollte, hat leidtragende Auto- und Straßenbahnfahrer auf die Palme gebracht.

Um die 20.000 Menschen liefen am Mittwoch beim Firmenlauf mit. © Firmenlauf Leipzig/Christian Hüller

Dass Veranstaltungen wie diese ein "besonderes sportpolitisches Interesse der Stadt Leipzig" darstellen, ist verständlich. Die verkehrliche Organisation stößt in diesem Jahr aber besonders vielen auf.

Nicht nur ist durch die Sperrung der Zeppelinbrücke die vorgesehene Umleitungsstrecke Hans-Driesch-Straße nordwestlich der Red Bull Arena - auch durch eine fragwürdige Behelfsampel am Cottaweg - eine Staufalle. Nun wurde diese am Mittwoch zwischen 15 und 23 Uhr auch noch für den Firmenlauf gesperrt.

Einer der vielen Betroffenen davon ist Holger B., der für einen Behindertenfahrservice arbeitet und dreimal täglich die Hans-Driesch-Straße nutzt. Seine Firma hat die Arbeitszeiten so nach vorn verlegt, dass die Fahrer die Trasse vor Einrichtung der Sperrung noch benutzen konnten.

Und ist darüber heilfroh. "Ich will nicht wissen, was andere heute erleben", denkt er an die vielen Berufskraftfahrer oder Pendler, die erst nach 15 Uhr in den Westen oder die Gegenrichtung müssen.