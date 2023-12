Leipziger Forensiker über Wohnungsleichen: "Der komplette Kopf war gefüllt mit Maden"

Leipzig - In der aktuellen Folge des Podimo-Podcasts " Entlarvende Spuren " spricht der Insektenforscher und Forensiker Marcus Schwarz (36) mit Journalistin Nina Himmer (37) über seine ersten Schritte in der Forensik. Dabei verschlug es ihn nach Leipzig zu einer Wohnungsleiche mit Ungereimtheiten.

Insektenforscher und Forensiker Marcus Schwarz (36) und Journalistin Nina Himmer (37) bringen in ihrem Podcast "Entlarvende Spuren" seit September alle zwei Wochen eine neue Folge heraus. © Instagram/marcus.schwarz.forensik

Es ist ein Szenario, welches sicher niemand erleben möchte. Der Briefkasten des Nachbarn quillt regelrecht über, Schmeißfliegen tummeln sich an seinen Fenstern und was riecht denn hier überhaupt so komisch im Hausflur?



Wohnungsleichen sind keine Seltenheit. So erzählt Schwarz in der neusten Folge seines Podcasts "Entlarvende Spuren", dass diese für ihn den Hauptarbeitsplatz darstellen.

Die sogenannte "Liegezeitbestimmung" ist eine klassische Aufgabe im Berufsleben des Forensikers. Doch gleich einer seiner ersten Fälle lässt ihn über ein Jahr nicht los.

Er wurde nach Leipzig gerufen, weil ein 64-jähriger Mann tot in seiner Wohnung gefunden wurde. Auf den ersten Blick sei klar gewesen: Der muss hier schon länger liegen. Nur wie kommt denn ein Brief der Krankenkasse, dessen Datum erst vier Tage in der Vergangenheit liegt, in seine Wohnung?

Marcus Schwarz sollte Antworten auf die offenen Fragen geben und begab sich dazu nach Leipzig.