Rechtsmediziner offenbart: Warum viele Morde unentdeckt bleiben

Leipzig - Im vergangenen Jahr starben mehr als 60.000 Menschen in Sachsen. Für jeden Verstorbenen muss auch hierzulande ein Totenschein ausgefüllt werden. Was nach Papierkrieg klingt, ist vor allem echte Detektivarbeit. So ist sich Dr. Carsten Babian (50), Rechtsmediziner an der Uni Leipzig, sicher: Jeder zehnte Totenschein ist fehlerhaft, bei der Hälfte davon die Todesursache falsch. Auch Tötungsdelikte könnten so unentdeckt bleiben.