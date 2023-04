Leipzigs nächster Schritt im Feldzug für Radler: Neuer Radweg auf Ranstädter Steinweg

Ab dem 17. April sollen die Arbeiten für den neuen Radweg von der Leibnizstraße bis zum Goerdelerring beginnen. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Bisher teilten sich Radfahrer und Fußgänger den schmalen Gehweg entlang des Elstermühlgrabens, wodurch es häufig zu Konflikten zwischen beiden Parteien kam.

Zwar konnten die Radfahrer auch auf die Fahrbahn ausweichen, doch war es auch dort für die Radler nicht wirklich sicher. Viel zu oft wurden sie von Autos zu knapp überholt oder sogar geschnitten.

Nun will Leipzig dem ein Ende setzen: Ab Montag, den 17. April, sollen die Arbeiten für den neuen Radweg von der Leibnizstraße bis zum Goerdelerring beginnen.

Wie die Stadt mitteilte, ordnete die Straßenverkehrsbehörde die eindeutige und sichere Führung der täglich bis zu 4000 Radfahrer auf dem 2,50 Meter breiten Fahrradstreifen an.

Da der Aufstellbereich an der Kreuzung am Goerdelerring nach wie vor so bleiben soll, rechnet die Stadt nicht mit Stau aufgrund der Maßnahme.

Die Fahrbahn-Markierung kostet die Stadt rund 10.000 Euro, wovon 6000 Euro vom Freistaat Sachsen beigesteuert werden. Der Restbetrag soll von den Eigenmitteln des "Aktionsprogramms für den Radverkehr 2021/22" finanziert werden.