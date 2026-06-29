1,5 Stunden ohne Strom: Haushalte im Leipziger Osten von Versorgung abgeschnitten
Leipzig - Im Leipziger Osten ist am Montagmittag ein Stromausfall aufgetreten.
Die Störung erstreckte sich zwischen Reudnitz-Thonberg und Stötteritz.
Besonders betroffen war laut Angaben mehrerer Anwohner in etwa der Bereich Oststraße, Holsteinstraße, Lipsiusstraße.
Auch mindestens eine Ampelanlage soll ausgefallen sein. Der Polizei war dazu nichts bekannt, wie Sprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Anfrage mitteilte.
Laut Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (LVV) trat der Stromausfall zwischen 12.03 Uhr und 13.40 Uhr auf. Einige Anwohner meldeten, dass es schon vor 12 Uhr zu Ausfällen gekommen sei.
Wie viele Haushalte von dem Stromausfall im Leipziger Osten betroffen waren, konnte die LVV-Sprecherin nicht sagen. Auf der Störungskarte auf netz-leipzig.de war keine Unterbrechung angegeben.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa