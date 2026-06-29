1,5 Stunden ohne Strom: Haushalte im Leipziger Osten von Versorgung abgeschnitten

Leipzig - Im Leipziger Osten ist am Montagmittag ein Stromausfall aufgetreten.

Im Leipziger Osten ist am Montagmittag der Strom ausgefallen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die Störung erstreckte sich zwischen Reudnitz-Thonberg und Stötteritz.

Besonders betroffen war laut Angaben mehrerer Anwohner in etwa der Bereich Oststraße, Holsteinstraße, Lipsiusstraße.

Auch mindestens eine Ampelanlage soll ausgefallen sein. Der Polizei war dazu nichts bekannt, wie Sprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Anfrage mitteilte.

Laut Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (LVV) trat der Stromausfall zwischen 12.03 Uhr und 13.40 Uhr auf. Einige Anwohner meldeten, dass es schon vor 12 Uhr zu Ausfällen gekommen sei.