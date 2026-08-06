10.000 Euro für Straßenkinder: Leipziger Verein Tante E freut sich über tollen Geldsegen

Leipzig - Am 1. August traten 59 Spielerinnen beim "InnenausSichten Charity-Damen-Golfturnier" an, der Erlös über 10.300 Euro ging dabei komplett an den Leipziger Verein "Straßenkinder e.V. - Haus Tante E".

Gabi "Tante E" Edler (83) durfte sich am Ende des Abends über zahlreiche Spenden für ihren Verein freuen. © PR

Seit mehr als 30 Jahren setzt sich Gabi "Tante E" Edler (83) nun schon für wohnungslose junge Menschen in der Messestadt ein und bietet mit ihrem Verein einen wichtigen Schutzraum.

Unter Aufsicht der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sowie Organisatorin Iris Schneider gingen die Golfspielerinnen im strömenden Regen an den Start.

Der Verkauf von Essen und Trinken während der Runden brachte dabei bereits die ersten Spenden ein. Nach dem Turnier begann dann der Losverkauf, der insgesamt 350 Lose pro zehn Euro an den Mann brachte.

Das wahre Highlight des Tages stellte aber natürlich die Abendveranstaltung dar, bei der sich die DRH Stiftung Kinderhilfe mit einer Spende in Höhe von 3000 Euro besonders hervortat. Auch der GolfPark Leipzig steuerte 1500 Euro bei.

Neben einer Tombola gab es außerdem eine Auktion einer hochwertigen Uhr, die wiederum 1900 Euro einbrachte. So konnte "Tante E" am Ende des Abends die stolze Summe von 10.300 Euro überreicht werden.