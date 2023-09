10. Klasse geht zur Klima-Demo, jetzt zeigt die AfD die Schule an!

Leipzig - Nach einer Projektwoche zum Thema Nachhaltigkeit an der Leipziger Gerda-Taro-Schule samt Besuch der Demonstration von Fridays For Future am vergangenen Freitag hat die AfD nun Anzeige gegen die Verantwortlichen der Schule erstattet.

5000 Menschen waren am Freitag bei der Demonstration von Fridays For Future dabei. Die Schüler der Gerda-Taro-Schule hatten im Zuge eines Projekttages dafür gestimmt, die den Protest kritisch zu beobachten, wie es hieß. © Leipzig Livereport

Nicht nur in den sozialen Netzwerken, auch vonseiten des sächsischen Kultusministeriums gab es Kritik an der Aktion. "Die Schule hat hier ganz klar eine Grenze überschritten", hieß es in einer Antwort an TAG24. "Die Teilnahme an einer Demonstration ist kein Teil des Unterrichts."

Eine verpflichtende Teilnahme widerspreche zudem dem Überwältigungsverbot des Beutelsbacher Konsenses, hieß es weiter. Dieser besagt, dass es nicht erlaubt ist, Schüler mit erwünschten Meinungen zu überrumpeln und damit an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils zu hindern. Der Vorfall werde nun mit der Schule ausgewertet.

Am Montag meldete sich zudem Leipzigs AfD-Fraktion zu Wort. Fraktionsvorsitzender Siegbert Droese kündigte an, die Angelegenheit sowohl im Leipziger Stadtrat als auch im Sächsischen Landtag auswerten zu wollen. "Auch müssen eventuelle strafrechtliche Verantwortlichkeiten in Bezug auf diesen Vorfall geklärt werden. Aus diesem Grund habe ich Anzeige bei der Polizei erstattet." Die Anzeige wurde demnach gegen die Verantwortlichen der Gerda-Taro-Schule gestellt, wie TAG24 auf Anfrage erfuhr.

Die Gerda-Taro-Schule wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Sachverhalt äußern, verwies stattdessen auf das Landesamt für Schule und Bildung.

Von dort erfuhr TAG24, dass die Angelegenheit derzeit aufgearbeitet wird. "Es wird da sicherlich auch noch ein Reflektionsgespräch mit der Schule geben. Das Problem ist eben, dass die Demo als Teil des Unterrichts besucht wurde. Das darf nicht der Fall sein", so Pressesprecher Clemens Arndt. "Ich bin mir allerdings sicher, dass die verantwortlichen Lehrkräfte deshalb nicht mit Konsequenzen rechnen müssen."

Erstmeldung am 19. September, 14.55 Uhr. Text aktualisiert um 15.19 Uhr.