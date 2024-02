Für mehr als 2 Millionen Euro: Leipziger Messe bekommt neue Verkehrsschilder

Zuletzt seien die Verkehrsschilder rund um das neue Messegelände im Eröffnungsjahr 1996 erneuert worden. © EHL Media/ Erik-Holm Langhof

Anlässlich der Automobilmesse im Eröffnungsjahr 1996 des neuen Messegeländes war die derzeitige Beschilderung fertiggestellt worden.

Da sich in den vergangenen drei Jahrzehnten ringsum viel getan hat, dass die Messe als einen der größten Veranstaltungsorte in den Fokus der Öffentlichkeit rückt, sei es an der Zeit, die Verkehrstafeln an aktuelle rechtliche Vorschriften anzupassen.

Wie die Stadt mitteilte, sei dafür in Zusammenarbeit mit der Leipziger Messe ein Konzept erarbeitet worden.

Dies sehe neben einer optimierten Zielführung für Besucher, Aussteller und Co. auch eine reduzierte Anzahl von Wegweisern sowie ein integriertes dynamisches Parkleitsystem vor.

Insgesamt übernehme Leipzig dafür voraussichtlich Gesamtkosten im Wert von 2,24 Millionen Euro.

Ziel des Ganzen sei es, eine übersichtlichere und zeitgemäßere Führung der Verkehrsströme zu schaffen und Unterhaltungskosten zu sparen, so die Stadt.

Dem gesamten Vorhaben gehe zudem eine umfängliche Bestandserfassung und Mängelanalyse voran, die als Planungsgrundlage diene.