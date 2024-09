200 Leipziger Auto-Stellplätze werden zu Mini-Parks umfunktioniert

Das Parklet des Umweltvereins Ökolöwe darf nun dauerhaft in der Kolonnadenstraße stehenbleiben. © privat

Der Umweltverein Ökolöwe rief am Freitag zum Parking Day in Leipzig auf.

Hierbei sollten 200 eigentlich als Stellplätze genutzte Lücken zu grünen Oasen umfunktioniert und somit für Menschen nutzbar gemacht werden.

Auch die Organisation Fridays for Future nutzte das Konzept und rief unter anderem in der Eisenbahnstraße zu einer Kundgebung in den Parklücken auf.

"Am PARK(ing) Day zeigen wir gemeinsam mit vielen Leipzigerinnen und Leipzigern, wie einfach und schnell sich öffentlicher Raum attraktiver, fairer und lebenswerter gestalten lässt", erklärt Ökolöwensprecher Matthias Uhlig.

Dazu installierten sie beispielsweise ein sogenanntes Parklet in der Kolonnadenstraße.