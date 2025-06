Für lau: Handwerker lassen Parkettboden im Stadthaus neu erstrahlen

Wurzen - Von früh bis spät waren die ehrenamtlichen Parkettleger von "Parkettleger on Tour" in Wurzen bei Leipzig am Werk, um den berühmten Dichter und Sohn der Stadt Joachim Ringelnatz auf besondere Weise zu würdigen.

Die Initiative genießt in der Branche so hohes Ansehen, dass sie auch Fachleute aus anderen Ländern anlockt und Parketthersteller als ihre Sponsoren auftreten.

Denis Rupietta (25) macht im Sitzungszimmer 151 noch die letzten Schleifarbeiten vor der Lackierung. © Ralf Seegers

Vereinsgründer Ernst Müller (70): "Wir wollen mit unseren Arbeiten zeigen, welche Leistungsfähigkeit unsere Branche besitzt."

In Wurzen waren zuletzt mehr als 25 Parkettleger (darunter drei Engländer) knapp eine Woche lang im Einsatz. Sie verlegten Parkett in zwei Sälen, waren von früh bis spät beschäftigt mit Messen, Sägen, Fräsen, Anpassen und Kleben.

Was sie der Stadt am Ende als Geschenk zu Füßen gelegt haben, ist außerordentlich. Im großen Saal (160 Quadratmeter) wurde von den Meistern das Stadtwappen von Wurzen zwei mal zwei Meter groß ins Parkett eingelassen. Im Fries am Rand inszenierten sie in Holz zudem markante Stadt-Silhouetten (Kirchen, Gebäude) - ein gemeinsames Projekt mit der Museumsgesellschaft Wurzen.

Den zweiten kleineren Raum widmeten die Handwerker dem berühmtesten Sohn der Stadt.