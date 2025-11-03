21 Meter hoch! Das ist der diesjährige Leipziger Weihnachtsbaum

Am Montagmorgen wurde der Leipziger Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz aufgestellt.

Von Annika Rank

Leipzig - Am Montagmorgen wurde der Leipziger Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz aufgestellt. Damit ist nun offiziell der Startschuss für die Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt gefallen.

Die Branddirektion Leipzig und die Abteilung Stadtbeleuchtung des Mobilitäts- und Tiefbauamtes unterstützten den Aufbau.  © TAG24/Nico Zeißler

Die rund 21 Meter hohe Fichte stammt aus dem Garten der Gesellschafter der Liftgesellschaft Oberwiesenthal mbH (LGO) und damit quasi "aus privater Hand", wie im Vorfeld bekannt gegeben wurde.

Gefällt wurde der 60 Jahre alte Baum bereits in der vergangenen Woche, am heutigen Montag erfolgte dann durch die Firma Wald Jacob GmbH & Co. KG der Transport aus dem Vogtland mitten auf den Leipziger Marktplatz.

Mit vereinten Kräften der eingesetzten Arbeiter sowie mithilfe eines Krans wurde die mehr als 4,5 Tonnen schwere Fichte aufgestellt und in die Baumhülse eingefügt.

Mit einem Kran wurde er in die Höhe gehoben.  © 7aktuell.de | Eric Pannier
Bevor der Baum aufgestellt werden konnte, mussten noch die unteren Äste entfernt werden.  © TAG24/Nico Zeißler
Der Baum stammt aus dem Schönecker Ortsteil Kottenheide.  © PR/LGO Liftgesellschaft Oberwiesenthal mbH

Ab Mittwoch soll dann das Schmücken des Weihnachtsbaumes erfolgen, wofür laut der Stadt jeweils 300 rote und goldene Kugeln sowie rund 3000 LED-Lichter verwendet werden sollen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

