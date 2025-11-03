21 Meter hoch! Das ist der diesjährige Leipziger Weihnachtsbaum

Leipzig - Am Montagmorgen wurde der Leipziger Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz aufgestellt. Damit ist nun offiziell der Startschuss für die Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt gefallen.

Die Branddirektion Leipzig und die Abteilung Stadtbeleuchtung des Mobilitäts- und Tiefbauamtes unterstützten den Aufbau. © TAG24/Nico Zeißler

Die rund 21 Meter hohe Fichte stammt aus dem Garten der Gesellschafter der Liftgesellschaft Oberwiesenthal mbH (LGO) und damit quasi "aus privater Hand", wie im Vorfeld bekannt gegeben wurde.

Gefällt wurde der 60 Jahre alte Baum bereits in der vergangenen Woche, am heutigen Montag erfolgte dann durch die Firma Wald Jacob GmbH & Co. KG der Transport aus dem Vogtland mitten auf den Leipziger Marktplatz.

Mit vereinten Kräften der eingesetzten Arbeiter sowie mithilfe eines Krans wurde die mehr als 4,5 Tonnen schwere Fichte aufgestellt und in die Baumhülse eingefügt.