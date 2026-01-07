Frischer Wind in Leipziger Kaufhaus: Kölner Sport-Start-up zieht in GALERIA ein

Leipzig - Ab Mittwoch sind die Designs des Kölner Sportartikelherstellers "spized" im Leipziger GALERIA erhältlich. Das Besondere: Die Marke widmet der Stadt sogar ein eigenes Trikot.

Bekannt wurde "spized" für seine individualisierbaren Trikots. Nun widmet der Sportartikelhersteller auch der Stadt Leipzig ein eigenes Design. © PR spized

Egal ob Fußball, Darts oder auch eSports: Mit seinen individuell konfigurierbaren Trikots konnte "spized" im Online-Verkauf bisher vor allem bei Amateursportlern punkten.

Ab sofort können die Kölner Designs auch in Leipzigs GALERIA unter die Lupe genommen werden. Damit ist die Messestadt neben Frankfurt, Saarbrücken und Co. eine von sieben auserwählten GALERIA-Städten, die die Marke präsentieren dürfen.

Selbstverständlich bleibt sich "spized" auch beim Verkauf im Laden treu, denn mit der Unterstützung der GALERIA-Mitarbeiter können Kunden auch vor Ort selbst Trikots gestalten.

Um kleineren Vereinen und Amateursportlern auch weiterhin unter die Arme zu greifen, können Sportler, die GALERIA als Trikotsponsor integrieren, zudem zusätzliche 20 Prozent Rabatt auf ihre Bestellung absahnen.