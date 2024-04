22 Millionen Euro: Leipziger Wohnungs-Genossenschaft "Lipsia" investiert in Grünau

Leipzig - Die rund 8600 Genossenschaftsmitglieder der "Lipsia" sollen in Zukunft von Sanierungen, Instandhaltung und Modernisierung profitieren. Kernprojekt bleibe dabei der Neubau der "Lipsia-Zwillinge" in Grünau. Neben all den Neuerungen dürfe man sich aber auch auf veränderte Nutzungskosten gefasst machen.