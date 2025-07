25 Jahre Bayerischer Bahnhof Leipzig: Lichtshow und Sommerstimmung zum Jubiläum

Von Christian Grube

Leipzig - Der Bayerische Bahnhof feiert Geburtstag - nicht der Bahnhof selbst, der mit seinen über 180 Jahren längst zu den ältesten erhaltenen Kopfbahnhöfen Deutschlands zählt. Gefeiert wird stattdessen das 25-jährige Bestehen der Gaststätte und Gosebrauerei "Bayerischer Bahnhof", die sich seit 2000 in den historischen Gebäuden am Bayrischen Platz in Leipzig befindet.