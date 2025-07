"Es ist offiziell!!!": An diesem Tag findet das nächste KarliBeben statt

Leipzig - Die Bauarbeiten sind in vollem Gange und so mancher hat die Karl-Liebknecht-Straße schon wieder als Party-Hotspot entdeckt. Das wahre Highlight kommt jedoch noch, denn nun wurde der Termin für die Neuauflage des KarliBebens bekannt gegeben.

Alles in Kürze

Der Termin für die Neuauflage des KarliBebens steht! Nach acht Jahren findet das Straßenfest auf Leipzigs Kneipenmeile am 13. September endlich wieder statt. © Montage: Jan-Gerrit Vahl + Screenshot/instagram.com/karlibeben

"Also es ist offiziell!!! Am 13. September findet nach acht Jahren das nächste KarliBeben statt", verkündete der Verein hinter dem Straßenfest am Sonntag auf seiner Instagram-Seite.

Die Mega-Party auf Leipzigs Kneipenmeile soll von 12 bis 22 Uhr stattfinden, anschließend sei noch eine Aftershow-Party geplant. Der Eintritt soll wie bei den Ausgaben zwischen 2014 und 2018 frei sein.

Wie Carl Krötzsch, Teamleiter im KarliBeben e.V., bereits zuvor gegenüber TAG24 verriet, will sich das KarliBeben in seiner Grundidee treu bleiben. Zu erwarten ist die bewährte Mischung aus Party, Musik, Essen und Trinken. Lokale Kulturschaffende sollen im Fokus stehen. "Allerdings wurde uns auch schon 'Besuch' aus anderen Großstädten zugesagt."

Erstrecken soll sich das Ganze dem neuen Post nach auf 1100 Metern Karl-Liebknecht-Straße. Auch den Heinrich-Schütz- sowie den Alexis-Schumann-Platz in Höhe des Kant-Gymnasiums wollen die Organisatoren diesmal mit einbeziehen.