30 Anzeigen, zwei Festnahmen, ein Angriff: Polizei und Innenminister ziehen Bilanz nach Linke-Demos

Die Polizei stand den Teilnehmern mit einem Großaufgebot vom 1400 Beamten gegenüber. © Silvio Bürger

Mit mehr als 1400 Einsatzkräften, Hubschrauber und Videowagen rüstete sich die Polizei im großen Stil für die acht angemeldeten Aufzüge und Kundgebungen.

Positiv: Schwere Ausschreitungen blieben aus. Trotzdem kam es zu rund 30 Anzeigen, informierte Polizeisprecher Olaf Hoppe.

So wurden unter anderem Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, Beleidigungen, Volksverhetzung und die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Darüber hinaus habe man zwei Personen vorläufig festnehmen müssen.

Gegen 13.45 Uhr wurde ein Kameramann des MDR angegriffen. "Das Drehteam des öffentlichen Rundfunks befand sich zu diesem Zeitpunkt für Filmaufnahmen im Bereich der noch nicht begonnenen propalästinensischen Versammlung", so Hoppe.

Einsatzkräfte konnten einen Tatverdächtigen stellen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Abgesehen davon verliefen die Demos "weitgehend störungsfrei". Die Polizei war bis in die späten Abendstunden in Leipzig präsent.