4,56 Promille! Besoffener springt auf Fahrradweg und schlägt auf Radler ein

Leipzig - Ein 24-jähriger Radfahrer wurde am Montagnachmittag im Leipziger Zentrum-Nordwest von einem betrunkenen Fußgänger attackiert.

In seinem betrunkenen Zustand lief er anschließend auf die Straße und stellte sich mehreren Autos in den Weg.

Gegen 17.10 Uhr fuhr der 24-Jährige mit dem Rad auf der Pfaffendorfer Straße in Richtung Stadt, als plötzlich ein Fußgänger auf den Radweg trat. Der Radler schaffte es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und stieß mit dem 49-jährigen Deutschen zusammen.

Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam und führten eine Blutentnahme durch. Am heutigen Dienstagmorgen konnte der Mann entlassen werden. Man ermittele nun wegen Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.