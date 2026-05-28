Mehr als 30.000 Fußball-Fans feiern in Leipzig: So verlief der Abend nach dem Finalspiel

Leipzig - Zum ersten Mal richtete Leipzig das Finale der Conference League aus . Mehr als 30.000 Fußballfans, primär aus England und Spanien, reisten in die Messestadt. Nachdem es am Dienstagabend zu schockierenden Szenen gekommen war, als mehr als 300 Hooligans aufeinander losgingen , beruhigte sich die Situation insgesamt.

Viele Fans zog es nach dem Spiel in die Leipziger Innenstadt. Vor allem in den Lokalen rund um den Markt und im Barfußgässchen wurde es voll. © Christian Grube

Wie die Polizeidirektion Leipzig in ihrem Fazit am Donnerstagvormittag mitteilte, gab es am Mittwoch keine weiteren, größeren Zwischenfälle.

Während der Fanmärsche zum Stadion und während des Spiels wurde sowohl von Anhängern des englischen Teams Crystal Palace als auch von Fans der spanischen Mannschaft Rayo Vallecano Pyrotechnik abgebrannt.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Im gesamten Stadtgebiet kam es zu Verkehrseinschränkungen, auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Durch das Siegtor von Jean-Philippe Mateta (28) in der 50. Minute, sicherte sich Crystal Palace den Titel als Conference League Sieger 2026. Danach strömten zahlreiche Fans beider Mannschaften laut Angaben der Polizei wieder in die Innenstadt.

Es kam zu einzelnen verbalen und teilweise körperlichen Auseinandersetzungen, die allerdings schnell gelöst werden konnten. Mehrere Einwohner beschwerten sich über den Lärm.