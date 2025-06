700 neue Wohnungen in Leipzig, aber die Mieten steigen weiter leicht an

"Das ist ein gutes Zeichen für die Stadt Leipzig , die dringend Wohnraum braucht", merkte Oberbürgermeister Burkhard Jung (67, SPD ) am Dienstagnachmittag beim Jahresabschluss der Gesellschafterversammlung an.

700 neu fertiggestellte Wohnungen möchte die LWB 2024/25 an den Markt bringen. Einige der Wohnungen sind bereits fertig und teilweise auch schon bewohnt. Die restlichen sollen in den kommenden Wochen und Monaten auf den Markt kommen. Dazu zählen zum Beispiel Wohnungen in der Shakespearestraße im Zentrum-Süd oder der Samuel-Lampel-Straße in Mockau.

Ende Mai wurde der Grundstein für 202 neue Wohnungen in der Johannisallee im Zentrum-Südost gelegt. © Christian Grube

Die LWB baut im Gegensatz zu vielen anderen Firmen in Leipzig noch neu. Aber auch sie belasten die gestiegenen Bau- und Energiekosten sowie unsichere Finanzierungs- und Förderbedingungen. Die Zukunft ist unsicher, vor allem, solange man in Dresden um einen neuen Landeshaushalt ringt.

Durch fehlende Sondereinflüsse ist das Jahresergebnis des Unternehmens deutlich zurückgegangen auf 19,8 Millionen Euro (2023: 33,6 Millionen Euro). Schlechte Stimmung herrscht trotzdem nicht. Trotz generell gestiegener Kosten konnte mehr eingenommen und investiert werden.

Die LWB macht circa zehn Prozent des Marktanteils in der Stadt aus. Neben neuen Wohnungen beschäftigt sie sich momentan auch viel mit der Sanierung von Beständen, vor allem in Plattenbaugebieten wie in der Heiterblickallee 54 bis 70 in Leipzig-Paunsdorf.

"Für uns sind die Bestände für das bezahlbare Wohnen sehr entscheidend und wichtig", betonte auch der Leipziger Baubürgermeister Thomas Dienberg (63, Grüne). Energetische Sanierungen sollen die Kosten unter anderem für Wärme senken und CO2 einsparen.

Ob in den kommenden Jahren weiter so viel gebaut werden kann, hänge vor allem von den Entscheidungen der Landespolitiker in Dresden ab. Die LWB hat erst im Mai ein neues Großbauprojekt in der Johannisallee gestartet. Weitere sollen folgen, aber dafür werden Fördergelder benötigt.