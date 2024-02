Abgerissene Oberleitungen sorgen für Tram-Chaos in Leipzig: Frau (54) von Stromkabel verletzt

Leipzig - Gleich zweimal riss am Dienstag die Oberleitung der Leipziger Straßenbahnen. Es kam zu Verkehrseinschränkungen im Osten der Stadt , außerdem wurde eine 54-Jährige von einem Stromkabel getroffen und verletzt.

Gegen 16 Uhr dann war eine Tram aus der Innenstadt kommend in den Haltestellenbereich der Dresdner Straße eingefahren.

Der erste Vorfall ereignete sich nach Angaben der Leipziger Polizeidirektion um 9.10 Uhr auf der Papiermühlenstraße in Stötteritz. Dort blieb ein Abschleppfahrzeug, welches mit einem Mercedes Vito beladen war, beim Durchfahren der S-Bahn-Brücke mit dem Abschleppkran an der Oberleitung hängen.

Eine Frau wurde durch die herabsschnellende Oberleitung getroffen und verletzt. © Christian Grube

"Dabei kam es beim Zusammentreffen des Stromabnehmers mit dem Oberleitungsspanner zum Abriss der Oberleitung. Hintergrund war wahrscheinlich ein Defekt der Oberleitung", teilte Polizeisprecherin Josephin Sader mit.

Die Oberleitung schnellte zu Boden und traf dabei eine Passantin (54). Diese wurde leicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden. An der Straßenbahn selbst entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Mitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) eilten zur Stelle, um die Oberleitung wieder zu reparieren. Währenddessen kam es zu Einschränkungen im Tram-Verkehr auf zwei Linien.



Linie 4 wurde zwischen dem Augustusplatz und Stötteritz bis hin zur Naunhofer Straße über die Prager Straße umgeleitet. Linie 7 war zwischen der Haltestelle Annenstraße und dem Hauptbahnhof über die Eisenbahnstraße und den Friedrich-List-Platz unterwegs.

Die Umleitungen dauerten bis etwa 18 Uhr an. In beiden Fällen nimmt die Polizei Leipzig die Ermittlungen auf.

Erstmeldung, 6. Februar, 17.39 Uhr zuletzt aktualisiert am 7. Februar, 10.39 Uhr