14.05.2026 07:48 Ältester Gasthof Leipzigs nach Insolvenz wieder offen: So liefen die ersten Wochen für neue Betreiber

Vor knapp einem Jahr schloss der Thüringer Hof in Leipzig seine Türen, doch es sollte kein Aus für immer bleiben. TAG24 hat mit den neuen Betreibern gesprochen.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Vor knapp einem Jahr schloss das Traditionslokal Thüringer Hof in der Leipziger Innenstadt seine Türen, nachdem die Verhandlungen mit einem möglichen Investor gescheitert waren. Doch es sollte kein Aus für immer bleiben. TAG24 hat bei den neuen Betreibern nachgefragt, wie die ersten vier Wochen nach der Wiedereröffnung gelaufen sind.

Seit vergangenem Juni war der Thüringer Hof geschlossen. Bis jetzt. © TAG24/Juliane Bonkowski

Die neuen Betreiber Jenni (38) und Christian Leiding (39) stehen vor dem Herzstück des Lokals, die Bar ist nagelneu. © Christian Grube Jenni (38) und Christian Leiding (39), bis vor wenigen Monaten Betreiber des Markkleeberger Lokals Forsthaus Raschwitz, servieren ihren Gästen seit dem 17. April im Thüringer Hof gutbürgerliche, aber auch moderne Gerichte. Und das läuft bisher richtig gut, wie es scheint. "Es ist verrückt", erzählt der 39-Jährige bei einem Besuch im Restaurant. "Es wird sehr gut angenommen." Seit sich das Comeback herumgesprochen hat, sei es jeden Tag voll und man nahezu immer ausgebucht gewesen. Das Publikum bestehe teils aus in Leipzig Ansässigen, teils aus Touristen – von Jung bis Alt ist alles dabei. Auch einige Stammgäste aus Markkleeberg haben den Weg schon in die Burgstraße gefunden, neue seien hinzugekommen. Leipzig Lokal Erwacht beliebtes Leipziger Ausflugslokal bald aus dem Dornröschenschlaf? Auf der Speisekarte ist da sicher für jeden etwas dabei: Es gibt Klassiker wie Ragout fin und Mutzbraten genauso wie gebackenen Ziegenkäse und veganes Gemüse-Kokos-Curry. Außerdem ist natürlich gerade Spargelzeit. Der Renner aber ist: "Unser Hirschsauerbraten mit Klößen und Rotkohl", ist sich das Ehepaar Leiding einig. Einen großen Teil der Gerichte auf der Karte gab es bereits im Forsthaus Raschwitz, nun ergänzt durch Thüringer Gerichte.

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Der einstige Gastwirt Johann Georg Grimpe (1889–1936) begrüßt auch heute die noch die Gäste. © Christian Grube

Angebot für Thüringer Hof kam genau zur rechten Zeit

Dieses tolle blaue Türelement haben die Leidings aus dem Forsthaus Raschwitz mitgebracht und eingebaut. © Christian Grube Dass die beiden dem Gasthaus in Markkleeberg, in dem sie viele Jahre arbeiteten, den Rücken gekehrt haben, lag schlichtweg am Mietvertrag. Dieser sei zum Jahresende 2025 ausgelaufen. Sie hätten einen neuen bekommen können, doch dieser sei nicht mehr zumutbar gewesen. Das hatte weniger mit der Höhe der Miete zu tun – die hätte man stemmen können – als vielmehr mit den Vertragsinhalten. Zufällig habe sich dann die Gelegenheit im Thüringer Hof ergeben, der Anfang 2025 Insolvenz anmelden und im Juni letztendlich schließen musste. Schon im August habe die erste Besichtigung stattgefunden und in den folgenden zwei Monaten wurde das Vertragliche geregelt. Leipzig Lokal Ex-Frau des Leipziger Amokfahrers kritisiert Behörden: "Gefühl, allein gelassen zu werden" Da das Forsthaus noch bis zum 28. Dezember geöffnet hatte, konnte der Umbau des ältesten Gasthofs Leipzigs erst Mitte Januar beginnen. Da war vor allem in der Küche, aber auch im Gastraum einiges zu tun. Immerhin wollten vorhandenes und mitgebrachtes Mobiliar aufgearbeitet und kombiniert werden. Ganz neu ist der Tresen mitten im Restaurant. "Das ist unser Herzstück, das gleichzeitig als Raumteiler dient." Der große Gastraum fasst rund 100 Gäste, in zwei abtrennbaren Räumen finden jeweils zwischen 50 und 60 Personen Platz und vor dem Lokal gibt es einen Freisitz.

Die Speisekarte hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. © Christian Grube

Im großen Hauptgastraum finden sich die Möbel aus dem früheren Forsthaus. © Christian Grube

Nebenan im Séparée steht die Einrichtung, wie man sie vom Thüringer Hof vor dessen Schließung kennt. © Christian Grube

Natürlich darf auch eine gute Bier-Auswahl nicht fehlen. © Christian Grube

Thüringer Hof soll wieder erfolgreich werden