Mehr geförderter Wohnraum im Quartier: Wann ist die Parkstadt Leipzig fertig?

Leipzig - News aus der " Parkstadt Leipzig " im Südosten der Stadt: Hier verkaufte der Projektentwickler Instone der Genossenschaft WBG Kontakt ein drittes Wohnensemble. Im Nordwesten des früheren Krankenhausgeländes sollen auf gut 5000 Quadratmetern Wohnfläche drei Mehrfamilienhäuser mit 69 Einheiten entstehen.

Vieles ist inzwischen saniert, doch alle alten Gründerzeithäuser kamen zuvor im Lost-Place-Look daher: Das städtebauliche Großprojekt "Parkstadt Leipzig" soll Ende 2028 komplett abgeschlossen sein. © Anke Brod

Der Baustart ist zwischenzeitlich erfolgt. "Leipzig braucht neuen Wohnraum, der langfristig funktioniert - städtebaulich, energetisch und wirtschaftlich", sagte Saidah Bojens als Instone-Niederlassungsleiterin für Berlin und Sachsen zu TAG24. Dies erfülle die "Parkstadt Leipzig".

Sie erklärte: "Über die geförderten Wohnungen hinaus geben wir einen erheblichen Teil in genossenschaftliche Hände." Das sorge für eine breite, soziale Mischung im Quartier. Somit übernehme Instone aktive Verantwortung in der Stadtentwicklung.

"Mit dem erneuten Ankauf in der Parkstadt Leipzig setzen wir unsere strategische Entwicklung an diesem Standort konsequent fort", berichtete seinerseits Jörg Keim, Vorstandsvorsitzender der WBG Kontakt.

Der Standort überzeuge durch hohe Aufenthaltsqualität, die verkehrsberuhigte Lage unweit der Leipziger Innenstadt sowie eine durchdachte Infrastruktur mit Kita, Nahversorgung und großzügigen Grün- und Freiflächen.