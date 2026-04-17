Alkohol am Steuer und Drogen im Gepäck: Polizei kontrolliert in Leipzig fast 500 Autofahrer

Leipzig - Auf dem Schleußiger Weg stockte am Donnerstag der Verkehr. Grund dafür war eine Großkontrolle der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig zum Thema Drogenerkennung im Straßenverkehr.

Etwa 115 Einsatzkräfte waren bei der Großkontrolle im Einsatz. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Mit der Unterstützung von etwa 115 Einsatzkräften aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Niedersachsen und Brandenburg führte die Leipziger Verkehrspolizei von 10 bis 17 Uhr am Donnerstag eine Großkontrolle durch.

Ziel des Ganzen war es, die Fahrtüchtigkeit der Fahrer zu überprüfen sowie Fahndungsmaßnahmen nachzugehen.

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, habe man insgesamt 479 Autos anhalten und dabei 481 Personen kontrollieren können.

"Bei 16 Personen bestand der Verdacht, dass sie ihr Fahrzeug unter berauschenden Mitteln wie Alkohol oder Betäubungsmittel führten", schilderte Polizeisprecher Moritz Peters.

"Folglich wurden 16 Blutprobenentnahmen durchgeführt."