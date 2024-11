Angelo (†25) stirbt bei Unfall: Es war nicht das erste Unglück an dieser Stelle!

Markranstädt - Nach dem Tod eines 25-jährigen Radfahrers Anfang Oktober in Markranstädt ruft der ADFC zusammen mit Angehörigen für Montag zu einer Mahnwache auf. An der Unfallstelle soll ein sogenanntes Geisterrad aufgestellt werden. Gleichzeitig kritisiert der Verein mangelnde Sicherheit an dem Ort.

Der Unfall ereignete sich an der Einfahrt zum REWE-Parkplatz an der Leipziger Straße. Der Radfahrer wurde zunächst von dem Hyundai erfasst, stürzte und geriet dabei unter den einfahrenden Lastwagen. © EHL Media

Für die Kleinstadt nahe Leipzig wird es das erste Geisterrad, das künftig mahnend eine Straße ziert. Die weißen Fahrräder markieren Orte, an denen Radfahrer bei Unfällen ums Leben gekommen sind.

In Markranstädt soll das Rad auf der Leipziger Straße in Höhe des REWE-Parkplatzes aufgestellt werden. Hier war Pier Angelo Licari am 10. Oktober von einem Auto erfasst worden, das gerade den Parkplatz verlassen wollte. Der junge Mann stürzte, geriet unter einen einfahrenden Lastwagen und wurde dabei getötet.

Laut ADFC war es nicht das erste Unglück an dieser Stelle. Demnach sollen bereits in der Vergangenheit mehrere Unfälle für diese Einfahrt dokumentiert sein.

Der Radfahrer war zum Zeitpunkt des Unfalls in Richtung Leipzig unterwegs. Eine für Radler markierte Spur endet dort bereits einige Hundert Meter zuvor an der Nordstraße. Von da an müssen sich motorisierter Verkehr und Radfahrer eine Fahrbahn teilen oder die Radler auf dem Gehweg fahren.

"Auf den Parkplatz abbiegende Fahrzeugführer wie auch in die Leipziger Straße einfahrende Autofahrer werden bisher nicht ausreichend auf querende Radfahrende hingewiesen", kritisiert der ADFC.