Angriff auf Grünen-Parteibüro: Täter hinterlassen Sprühfarbe und eingeschlagene Scheiben

Leipzig - In der Nacht auf Freitag beschädigten Unbekannte ein Parteibüro der Grünen im Leipziger Stadtteil Plagwitz.

Die Sprühfarbe erstrecke sich über circa 6 Meter. © Christian Grube

Über eine Breite von circa sechs Metern erstreckt sich seit dem heutigen Freitagmorgen eine gesprühte Linie auf der Fassade des Parteibüros von Bündnis 90/die Grünen. Auch die Fenster des Gebäudes in der Zschocherschen Straße zeigen mehrere Einschläge.

Wann genau es zu der Tat kam, sei laut Angaben der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Man gehe jedoch davon aus, dass die Verantwortlichen im Zeitraum von 17 Uhr am Donnerstag bis 0.45 Uhr am Freitag zuschlugen.

Auch zur Höhe des Sachschadens könne man bisher noch keine Angaben machen.