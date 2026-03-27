Angriff auf Grünen-Parteibüro: Täter hinterlassen Sprühfarbe und eingeschlagene Scheiben
Leipzig - In der Nacht auf Freitag beschädigten Unbekannte ein Parteibüro der Grünen im Leipziger Stadtteil Plagwitz.
Über eine Breite von circa sechs Metern erstreckt sich seit dem heutigen Freitagmorgen eine gesprühte Linie auf der Fassade des Parteibüros von Bündnis 90/die Grünen. Auch die Fenster des Gebäudes in der Zschocherschen Straße zeigen mehrere Einschläge.
Wann genau es zu der Tat kam, sei laut Angaben der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Man gehe jedoch davon aus, dass die Verantwortlichen im Zeitraum von 17 Uhr am Donnerstag bis 0.45 Uhr am Freitag zuschlugen.
Auch zur Höhe des Sachschadens könne man bisher noch keine Angaben machen.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
"Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Einsatzkräfte des Polizeireviers Leipzig-Südwest ein Graffito an dem Büro fest", erklärte Sprecherin Rebecca Leede.
Die Polizei habe die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.
Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube